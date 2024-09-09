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Yetkililer, toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen gösterilmesini tavsiye ederken Bursa’da yaşayan vatandaşlar ise sabah saatlerinde ek tedbirler alınması gerektiğini dile getiriyor.

Özellikle şehrin kilit noktalarındaki trafik sıkışıklığı, sabah saatlerinde yola çıkan kişilerin işlerine ve okullarına ulaşma sürelerini uzattı.

Bursa’da, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu rekor kırdı. Sabah saatlerinde öğrencilerini okula götürmek isteyen veliler ve okul servisleri nedeniyle şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Özellikle Ankara ve İzmir Caddesi’nde yoğunluk oluştu. BURSA (İGFA) - Bursa’da bugün okullarına başlayan 600 binden fazla öğrenci, şehrin genelinde hareketlilik oluşturdu.