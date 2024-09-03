İnegöl Belediyesi, yeni belediye binasının bulunduğu meydan ile Merkez Parkı tamamlayarak şehrin yeni meydanını oluşturacak heykel bölgesinde düzenleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, 29 Ekim’e kadar çalışmayı tamamlayıp Cumhuriyet Bayramı törenlerine alanı yetiştirmek istediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehre modern ve sembol bir meydan kazandırmak için yaptığı planlamada son aşamaya geldi. İlk olarak belediye hizmet binası, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl restoranı, sergi salonu ve kafeteryanın yer aldığı bölgede yapılan çalışmaların ardından, eski hükümet konağı ile hemen karşısında bulunan eski kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin yer aldığı alanda Merkez Parkımız hayat bulmuştu. Şimdi de Atatürk Anıtı ve Saat Kulesinin olduğu bölgede yenileme çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

İnegöl’e yakışan bir meydan kazandırmak amacıyla 3 alanı 3 ayrı etap şeklinde planlayan İnegöl Belediyesi, finalde ise birbirini tamamlayan tek bir meydanı ilçe halkının kullanımına sunacak. 3 parçayı bütünselleştiren ortak yapısal formlar ile İnegöl’e yeni bir merkez, yeni bir meydan kazandıracak projenin son aşamasında heykel bölgesinde yapılacak düzenlemeler için start verildi. Toplam 7650 m2 alanda projelendirme çalışması yapıldı. En büyük değişiklik, heykel bölgesinin yükseltisinin iptal edilerek yol ile aynı seviyede bir alan oluşturulması. Bu nedenle işe kazı çalışmalarıyla başlanırken, bugün çalışma alanını AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle parti yöneticileri yerinde inceledi.

BELEDİYE BİNASI VE MERKEZ PARK İLE AYNI FORMDA BİR DÜZENLEME YAPILACAK

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bölgede; belediye hizmet binamız, Gastro İnegöl Restoranımız, kafeteryamız, sergi salonumuz, Nöbetçi Kitaphanemiz, hemen karşıda Merkez Parkımız var Gastro Kafenin de yer aldığı. Peyzajıyla ve aydınlatmasıyla güzel bir alan oluştu orada. Aslında yeni belediye binamızla birlikte planladığımız heykel bölgesine de şu anda adım attık. 30 Ağustos törenlerinden sonra arkadaşlarımız çalışmaları burada başlattılar. Burası belediye binasının bulunduğu alan, Merkez Park ve Gastro Kafenin bulunduğu alanla aynı görsellere sahip bir meydan olarak düzenlenecek” dedi.

ATATÜRK ANITI VE TÖREN ALANI KALACAK, YEŞİL ALAN YÜZDE 50 ARTACAK

Burada yapılacak çalışmada heykel önündeki tören alanını yine muhafaza edeceklerini hatırlatan Başkan Taban, “Sunum ve gösteri alanımız olacak. Beraberinde de yüzde 50 yeşil alanın arttırıldığı bir proje uygulanacak. Yol aksları da özellikle belediye binasıyla olan bağlantısı, yine karşı Merkez Park ile olan bağlantısı ve geçiş koridorları gözlenerek uygun şekilde oluşturuldu. Atatürk heykelimizin yıpranmış alt bölgelerinde de yine iyileştirmeler yapacağız. O alanları da düzenleyeceğiz” diye konuştu.

HEDEF 29 EKİM

Başkan Taban projeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirmeyi hedeflediklerini de açıkladı. Taban, “Yapılacak projenin malzemeleri daha önce tedarik edilmişti. Allah nasip ederse hızlıca işe koyulup 29 Ekim’e kadar burayı tamamlamayı, hazır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Bayramda da inşallah burada ilk törenimizi gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. İnegöl’ümüze hayırlı olur inşallah” ifadelerinde bulundu.

ŞEHRİMİZ ÖNEMLİ BİR MEYDAN KAZANIYOR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “İnegöl’ümüz çok özel ve güzel bir şehir. Sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle büyüyor ve gelişiyoruz. Tabi bir yandan merkezin sıkışmışlığıyla ilgili de bir şeyler yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla Başkanımız eski hükümet konağı alanı, kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin bulunduğu alanda çok güzel bir meydan projesi ortaya çıkardı. Burayla diğer noktaların entegrasyonu da aslında projenin tamamlanmasını sağlayacak. Şehrimiz önemli bir meydan kazanmış oluyor. Dolayısıyla İnegöl’ümüz büyüyüp geliştikçe yeşilin azaldığı, ağaçların yok edildiği projeler yerine vatandaşlarımızın keyifle oturup nefes alabilecekleri alanlar oluşturuluyor. Ben Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.