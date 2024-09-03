Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç av yasağı sonrasında denizleri temiz tutma çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağının kalkması nedeniyle Tirilye Limanı’nda denize açılacak balıkçı teknelerini ziyaret ederek, verimli bir sezon geçirmelerini diledi.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, meclis üyesi Murat Kara ve Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkız’ın da eşlik ettiği ziyarette balıkçılar ile sohbet eden Dalgıç, denizlerdeki balık popülasyonu hakkında da bilgiler aldı. Bu sene denizlerde balığın bol olduğunu belirten Dalgıç, “Denizler bizim için sadece bir geçim kaynağı değil, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Sağlıklı balıklar yiyebilmek için denizlerimizi temiz tutmalı, avlanma yaparken denizlerimizi de korumalıyız. Balıkçılarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyor, sağlıklı, kazançlı ve verimli bir sezon diliyorum” diye konuştu. Dalgıç ardından “Haydi Rastgele” diyerek balıkçıları açık denize yolcu etti.