İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacıoğlu, başta Bursa'nın Mudanya ilçesi olmak üzere Türkiye genelinde milyonlarca yapının imar planı eksikliği nedeniyle yıkım tehdidi altında olduğunu belirterek, 'Yıkım ne hukuki ne vicdani ne de akılcı bir çözümdür' dedi.

BURSA (İGFA) - İmar Yasasına Takılanlar Derneği Başkanı İbrahim Hacıoğlu, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan imar sorunlarına ve yıkım kararlarına sert tepki gösterdi. Başkan Hacıoğlu, özellikle Bursa'nın Mudanya ilçesi ve büyükşehir statüsündeki illerde, yıllardır yapılmayan imar planları nedeniyle milyonlarca yapının yıkım tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

Ruhsatsız ya da zorunlu ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmış ek yapıların tek çözüm olarak yıkıma mahkûm edilmesini eleştiren Hacıoğlu, 'Oysa sorun vatandaşın değil, yıllardır yapılmayan imar planlarının sorunudur' ifadelerini kullandı.

BURSA HALKINA ÇAĞRI 4 OCAK'TA

Söz konusu sorunları 4 Ocak Pazar günü saat 13.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (Fomara Meydanı)'nda dile getireceklerini ve Bursa halkına çağrıda bulunacaklarını kaydeden Başkan Hacıoğlu, bu çağrının siyasi değil; hak, hukuk ve adalet çağrısı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Yasası sonrasında köylerin mahalleye dönüştürüldüğünü hatırlatan Hacıoğlu, belediyelerin iki yıl içinde hazırlaması gereken imar planlarının hayata geçirilmediğini belirtti. Bu sürecin bedelinin köylüye ve dar gelirli yurttaşa ödetildiğini dile getiren Hacıoğlu, yaşanan mağduriyetlerin sistemsel bir ihmalkârlığın sonucu olduğunu söyledi.

'YIKIM DEĞİL ÇÖZÜM, CEZA DEĞİL ADALET İSTİYORUZ'

2018 yılında çıkarılan İmar Barışı düzenlemesine de değinen Hacıoğlu, devletin bu uygulamayla sorunun varlığını kabul ettiğini ancak uygulamada yapılan hataların bugün yeni mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. Vatandaşların yönlendirilerek başvuru yaptığını, bedel ödediğini ve buna rağmen yıkım tebligatlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Hacıoğlu, dernek olarak taleplerinin net olduğunun altını çizerek, imar planlarının derhal yapılmasını, yıkımların durdurulmasını ve yapıların kayıt altına alınarak vatandaşın mülkiyet hakkının korunmasını istedi.