Bursa'nın genelinde sabah saatlerinde gerçekleşen yoğun kar yağışı ve hava şartları ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Narlıdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

BURSA (İGFA) - Bursa ili Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi'nde yer alan Bunglov evlerine hafta sonu kampı için giden iki aile yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. Yoğun kar yağışının sabaha karşı bastırmasıyla günün ilk ışıkları ile evlerinde mahsur kaldıklarını fark eden aileyi Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Kestel'in Narlıdere mahallesinde mahsur kalan 6 kişi 112'den yardım talep etti. 112'nin yardım çağrısı sonrası konuyu ayrıca Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na ileten vatandaşlara kısa sürede kurtarma müdahalesi gerçekleştirildi.

Narlıdere mahallesinde mahsur kalan vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen ihbarın alınmasının ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı emri ile Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zorlu şartlara rağmen hızla bölgeye sevk edildi. Tipi ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen Jandarma ekipleri, kapanan yolları aşarak mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yürüttüğü ortak kurtarma operasyonu neticesinde 6 kişilik iki aile gerçekleştirilen titiz çalışma sonucunda güvenli bölgeye tahliye edildi. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşılması ile 6 kişilik aile evlerine ulaştırıldı.

Jandarma'nın yeni yılın ilk ışıkları ile birlikte zor günlerinde yanlarında olmasından ötürü mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar; 'Türk Askerinin, Mehmetçiklerimizin, Jandarmamızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kendilerine ulaştıktan kısa bir süre sonra bizimle iletişime geçtiler. Jandarma, 1 saat gibi kısa bir sürede bizi mahsur kaldığımız dağlık araziden kurtardı' dediler.