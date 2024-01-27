İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isimleri tabrik etti. İmamoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı mesajde yeni açıklanan aday listesini yayınladı.
İmamoğlu mesajından "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisimizde adaylıkları onaylanan ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Hepsiyle çok güzel projelere imza atacağız" dedi.
İşte son açıklanan İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları.;
Maltepe: Esin Köymen
Bahçelievler: Gülizar Emecan
Şişli: Resul Emrah Şahan
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Arnavutköy: Tekin Aras
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Bağcılar: Cem Kılıç
Esenler: Hasan Dalkıran