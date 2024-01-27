İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İlçe Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan isimleri tabrik etti. İmamoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı mesajde yeni açıklanan aday listesini yayınladı.

İmamoğlu mesajından "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisimizde adaylıkları onaylanan ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Hepsiyle çok güzel projelere imza atacağız" dedi.

İşte son açıklanan İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları.;

Maltepe: Esin Köymen

Bahçelievler: Gülizar Emecan

Şişli: Resul Emrah Şahan

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Büyükçekmece: Hasan Akgün

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Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Arnavutköy: Tekin Aras

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Bağcılar: Cem Kılıç

Esenler: Hasan Dalkıran