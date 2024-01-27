CHP PM toplantısının ardından 31 Mart'taki yerel seçimler için Arnavutköy Belediye Başkanı Tekin Aras aday gösterildi. Peki, İstanbul Arnavutköy İlçe Belediye Başkan adayı Tekin Aras kimdir?

Yaklaşan yerel seçimlere az bir süre kala CHP Arnavutköy Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Tekin Aras'ın hayatı merak uyandırdı. Resmî açıklama sonrasında, Tekin Aras'ın kim olduğu, nereli olduğu gibi konular araştırılmaya başlandı. Peki, Tekin Aras kimdir? İşte, Tekin Aras hakkında merak edilenler…

TEKİN ARAS KİMDİR?

1988 yılında Bingöl'de doğan Aras, Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuş ve ardından imam olarak göreve başlamıştır. Kamu Yönetimi alanında eğitim almak üzere Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne devam etmiştir.

Arnavutköy'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, aynı zamanda hafız olan Tekin Aras, CHP Parti Meclisi tarafından Arnavutköy Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Aras, ilçede gerçekleştirdiği sivil toplum kuruluşu faaliyetleri ile bilinmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Dairesi Başkanlığı'nda cenaze imamı olarak görev yapan Aras, ilçe genelindeki tanınırlığını bu süreçte artırmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Aras, Arnavutköy'de sevilen bir isim olarak bilinmektedir.