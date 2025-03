Seçilmiş Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçtiğimiz 13 Ocak’ta hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmış, 17 Ocak’ta da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi emekçilerine moral ziyareti gerçekleştirdi. Levent’teki belediye binası girişinden itibaren 4 kat boyunca çalışanlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman ile meclis üyeleri eşlik etti.

“MÜCADELEMİZ GİTTİKÇE BÜYÜYOR”

Çalışanları selamlayan ve emekçilerle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, Şişman ve Beşiktaş Meclis üyelerine de şu sözlerle seslendi:

“Malum, zor bir zaman yaşıyoruz. Bugün buradayız. Hepinizin yanındayız. Uyum içerisinde bir süreç yönetmekle yükümlüsünüz. Bu konuda da güzel dayanışmalarınız duyuyoruz. Hassas dayanışmalarımızı hissediyorum. Hem partililik duygunuza hem Beşiktaşlılık duygunuza yakışan tavırlar bunlar. İnşallah bu zor zamanı hep beraber aşarız. Tabii bir yandan hukuki mücadelemizi veriyoruz. Artık mücadelemiz gittikçe de büyüyor yani. Sadece Rıza Başkan değil, aynı zamanda Ahmet Özer Başkanımız, şimdi ne yazık ki Alaattin Köseler Başkanımız ve diğer tutuklu olan arkadaşlarımız var. Her birisi için de mücadele sürdürüyoruz. İnşallah, Allah utandırmaz. Hep beraber bunun altından kalkacağız. Buna eminim. Tabii uzatabilirler, zorlaştırabilirler, daha güçlü saldırılar yapabilirler. Ellerinde bazı güçlerin olduğunu hepimiz biliyoruz, ama yani milletin gücünü ve milletin aslında bize yüklediği manevi desteği, ben her ortamda yaşıyorum ve hissediyorum arkadaşlar. Bu bağlamda da sizlerle de omuz omuza olma hissimizi hep beraber sağlayabilirsek, inanın yıkılmayız, ayakta dimdik dururuz ve bunlara hak ettiği dersi, günü geldiğinde de hep beraber veririz. Ondan sonra bu ülke değiştiği gün de bunların yaptığı zalimliği onlara asla yapmadan, ama her haksızlığı ve hukuksuzluğu yapanın da sonuna kadar, hukukun önünde, güçlü bir adalet sisteminin önünde hesap vermelerinin şart olduğunu da biliyoruz. Umarım bu zor zamanı bu ülke bir daha yaşamaz. Ama bir testten geçiyoruz hepimiz. İnşallah hep beraber başarırız.”

ŞİŞMAN: “İNŞALLAH ADALET YERİNİ BULACAK, RIZA BAŞKAN ARAMIZA DÖNECEK”

İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Şişman da “İlk günden itibaren desteğinizi hiç esirgemediniz. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye dönük bu seri operasyonların asıl hedefini de çok iyi biliyoruz. İnşallah adalet yerini bulacak, Rıza Başkan da aramıza dönecek. Türkiye huzura kavuşacak inşallah. İstanbul'da oldu, inşallah Türkiye'de de her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, gün içindeki rutin toplantılarının bir bölümünü Beşiktaş Belediyesi’nde gerçekleştirdi.