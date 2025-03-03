Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 27 Şubat günü Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sabah 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda, Köseler dışında 15 firma yetkilisi ve 5 belediye yetkilisi de gözaltına alınmıştı.

Köseler ve beraberindeki 20 kişiden 18'i, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra götürüldükleri Beykoz Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinden sonra tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA DAHİL 13 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 18 kişiden aralarında Beykoz Belediye Başkanı Allattin Köseler'in de olduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

KÖSELER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi. 4 şüpheli halkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu. Alaattin Köseler’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'GÖRÜŞMEM VE TEMASIM OLMADI'

Savcılık ifadesinde Köseler'in "Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir. Örneğin işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Bu müdürlük kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldü. Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem söz konusu değildir." dediği öğrenildi.

'BU TİP ŞEYLERİ SONRADAN DUYMUŞUMDUR'

Köseler'in ifadesinin devamında "Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.