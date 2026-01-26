İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin güncel olmadığı, 2024 yılına ait eski görüntüler olduğu ve bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür içeriklerin toplumsal barış ve huzuru hedef aldığı, provokatif ve manipülatif nitelik taşıdığı vurgulandı. Vatandaşlara, benzer dezenformasyonlara karşı dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.