ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında adli iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Tunç, görüşmede Adalet Bakanlıkları arasında kurumsal iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımların ele alındığını belirtti.

Mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Katar arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin güçlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çeken Tunç, adli alandaki iş birliğinin de bu çerçevede derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bakan Tunç, açıklamasında, Katar ile adli iş birliğinin yanı sıra her alandaki ilişkilerin geliştirilmesine kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.