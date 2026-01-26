Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya ve restorasyon çalışmalarıyla, tarihi yapı eski ihtişamına kavuşuyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

EDİRNE (İGFA) - Yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip Edirne Sarayı (Saray-ı Cedid-i Amire), Milli Saraylar Başkanlığı himayelerinde yürütülen kapsamlı ihya ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden yükseliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun yıllar kalbi olan saray, tarihi kimliğine uygun şekilde ayağa kaldırılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Edirne Sarayı yeniden yükseliyor:????????



▪️92 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Edirne Sarayı ihya ve restorasyon çalışmaları ile eski ihtişamına kavuşuyor.



▪️Valimiz Yunus Sezer, yaklaşık 6 asırlık geçmişe sahip, Edirne Sarayı'nda devam eden ihya ve restorasyon: pic.twitter.com/HFcXuWef08 — Edirne Valiliği (@edirne_valiligi) January 24, 2026

Çalışmalar kapsamında; Cihannüma Kasrı, padişahın kabul mekânı olan Arz Odası, ikinci avluyu çevreleyen sur duvarları, Kum Kasrı Hamamı ve birçok tarihî yapının aslına uygun şekilde restore edildiği belirtildi. Vali Sezer, Edirne Sarayı'nın yalnızca Edirne için değil, Türk tarihi ve kültürel mirası açısından da büyük önem taşıdığını vurgularken, restorasyon sürecine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Saraylar Başkanlığına teşekkür edildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Edirne Sarayı'nın, Osmanlı'nın görkemli mirasını gelecek nesillere taşıyan önemli bir tarih ve kültür merkezi olarak yeniden ziyaretçilere açılması hedefleniyor.