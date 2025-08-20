İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaları yalanladı. Komisyonun, 11 siyasi partiden 51 üyenin katılımıyla milli birlik ve toplumsal barışı güçlendirme hedefiyle çalıştığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya platformlarında, bir siyasi partinin TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışmadır” denildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden 51 üyenin katılımıyla uyum içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.