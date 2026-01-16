Düzce'nin Beçi bölgesinde düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 9 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'fuhşu kolaylaştırma ve fuhşa aracılık etme' suçları kapsamında sosyal medya üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 10 hesabı takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Konuralp bölgesinde ikamet ettiklerini tespit eden ekipler, savcılık talimatıyla belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda G.Ç., M.L.K., A.B., K.A., Z.D., M.A., N.D., O.U. ve N.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.