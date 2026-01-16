Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyonda G.Ç., M.L.K., A.B., K.A., Z.D., M.A., N.D., O.U. ve N.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin Konuralp bölgesinde ikamet ettiklerini tespit eden ekipler, savcılık talimatıyla belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'fuhşu kolaylaştırma ve fuhşa aracılık etme' suçları kapsamında sosyal medya üzerinden faaliyet gösterdiği belirlenen 10 hesabı takibe aldı.

