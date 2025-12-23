Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu uçağın Haymana'da düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç'un paylaşımına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturmanın kazanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

