Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki göstererek, 'Bu yaklaşım demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarını eleştirdi.

Duran, Özel'in son dönemde kullandığı söylemlerin 'siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aştığını' belirterek, 'Bu dil, iftira, manipülasyon ve provokatif bir nitelik kazanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen suçlamaları 'mesnetsiz' olarak nitelendiren Duran, 'Hakikati tahrif eden, kamu vicdanını yanıltmayı amaçlayan bu söylemler, bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir' dedi. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin istikrarı, millî iradenin üstünlüğü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, 'Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir.' açıklamasında bulundu.

Siyasi muhalefetin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Duran, 'Bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletin güvenine layık olunabilir. Yalanı ve hakareti siyaset malzemesi yapan hiçbir yaklaşım bu millete fayda getirmemiştir.' değerlendirmesinde bulundu.