Ankara Valiliği, Çankaya'da düzenlenen son operasyonda 35 kilogram esrarın ele geçirildiğini, son iki haftada ise toplam 30 şahsın yakalandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen NARKOGÜÇ operasyonlarının son sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
3 Aralık'ta Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 35 kilo 51 gram esrar, 2 hassas terazi, İklimlendirme malzemeleri ile 249 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.
SON İKİ HAFTADA GENİŞ ÇAPLI SONUÇLAR
Narkotik ekiplerince il genelinde son iki haftada düzenlenen operasyonlarda ise büyük miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre; 564 bin 397 adet sentetik ecza, 48 kilo 302 gram esrar, 10 kilo 102 gram kokain, 1 kilo 572 gram A.M. maddesi, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 53 tabanca fişeği, 10 balistik yelek, 12 hassas terazi, İklimlendirme malzemeleri, 320 bin 930 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken, 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.