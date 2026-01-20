İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. 'dedi.

Burhanettin Duran, ''Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır. Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. '' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma başlatıldığı, faillerin ve arkasındaki yapıların hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin uygulanacağı ifade edildi.