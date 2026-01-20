Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı 'açık bir düşmanlık' olarak nitelendirerek, 'Bayrağımız pazarlık konusu değildir' dedi.

İZMİR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan Durgut, söz konusu saldırının Türk milletinin onuruna, devletin egemenliğine ve terörle mücadeledeki kararlılığına yönelik açık bir meydan okuma olduğunu belirtti. Durgut, 'Türk bayrağına uzanan el kırılır, o niyet bozguna uğratılır. Bayrağımız pazarlık konusu değildir, provokasyon malzemesi hiç değildir' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını ve onurunu koruma konusunda tereddüt göstermeyeceğini vurgulayan Durgut, terörle mücadelede geri adım atılmasının söz konusu olmadığını belirtti. 'Sabrımızı zayıflık sananlar, milletimizin kararlılığını test etmeye kalkışanlar ağır bir yanılgı içindedir' diyen Durgut, saldırıyı gerçekleştirenlerin ve arkasındaki unsurların bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Açıklamasında güvenlik güçlerine de destek veren Durgut, 'Söz konusu vatansa susmayız, söz konusu bayraksa geri durmayız. Güvenlik güçlerimizin yanındayız, devletimizin aldığı ve alacağı her kararlı adımı sonuna kadar destekliyoruz' dedi. Durgut, Türk milletinin birlik ve beraberlik vurgusunu da öne çıkararak, 'Bayrağımız inmeyecek, vatanımız bölünmeyecek, bu millet diz çökmeyecektir' ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.