KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nde kurumsal dönüşüm vizyonu kapsamında hayata geçirilen Talas 5.0 masterclass eğitim programının üçüncü ve son oturumu, Meclis Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, başkan yardımcıları, birim müdürleri, şefler ve ilgili personelin yer aldığı buluşma, belediyenin geleceğe dönük stratejik adımları açısından önemli bir aşamayı tamamladı.Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişim programının koordinatörü ve teknoloji uzmanı Ahmet Hamurcu, üç haftalık sürecin son oturumunda paylaştığı bilgelerde strateji yönetiminin belediye çalışmalarındaki önemine dikkat çekti. Hamurcu, geçen haftaki oturumda strateji geliştirme yöntemleri, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle değerlendirmesi üzerine durduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

'Bu hafta oturumlarımızın üçüncüsünü tamamlıyoruz. Geçen hafta strateji, strateji yönetimi, çevre analizi teknikleri ve hedef kitle üzerine konuşmuştuk. Yaptığımız analizleri sizlerle birim olarak paylaşacağız. Strateji bir tahmin oyunu değil, bir mühendisliktir. Bunun sahada nasıl uygulanacağını ve Talas 5.0 vizyonunu kurumumuza nasıl entegre edeceğimizi anlatacağız. Kurumsal marka, online itibar ve stratejik iletişimi geliştirmek adına bize bu fırsatı sunduğu ve kurum adına böyle vizyoner bir projeyi başlattığı için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum.'

'DÜNYA VATANDAŞI OLMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİYİZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında, eğitimin kuruma sağlayacağı katkılara vurgu yaparak bilgiye erişimin gücüne dikkat çekti:

'Bu eğitimin şüphesiz iş hayatımıza katkısı olacaktır. Ama biz dünya vatandaşı olmanın bir parça gerekliliğini yapıp yakalayabilirsek bu eğitimi başarılı sayarız. Ahmet Bey'e bu sistemi bize anlatması için teklif etmiştim. Bu nedenle sizlerle buluşturduk. İnşallah sonuçta iyi şeyler olacak. Güçlü olmak için bilgiye ulaşmak gerekli. Bunu sağlamak için böyle bir ortam oluşmasından dolayı mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyor, başarılar diliyorum.'

TALAS 5.0 YOLCULUĞUNDA YENİ AŞAMA

Üç haftalık eğitim programı, Talas Belediyesinin kurumsal kapasitesini güçlendirme ve dijital dönüşüm vizyonuna ivme kazandırma hedefi doğrultusunda önemli bir deneyim sundu.

Talas Belediyesi, Talas 5.0 vizyonunu kurumsal işleyişe entegre etmek için eğitim ve uygulama süreçlerini devam ettirecek.