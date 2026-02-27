PRNewswire / DONGGUAN, Çin (İGFA) - QCY, sporcular için tasarladığı yeni akıllı saati QCY Track'i tanıttı. 1.43 inç AMOLED ekran, 19 güne kadar pil ömrü ve 150'den fazla spor modu sunan cihaz, 37 gram ağırlığında. Laktat eşiği izleme ve HRV gibi özellikler de bulunuyor. Mart ayında satışa çıkacak.

Yüksek performanslı giyilebilir cihazlarda lider olan QCY, hassasiyet, güç ve dayanıklılık için tasarlanmış en üst düzey spor akıllı saati QCY Track ile sporcuların zindeliğini bir üst seviyeye taşıyor. En son teknolojiye sahip özelliklerle donatılmış bu devrim niteliğindeki cihaz sporcuların ister antrenman yapıyor, ister yarışıyor, ister sınırlarını zorluyor olsunlar, performanslarının zirvesinde kalmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

ÜSTÜN SONUÇLAR İÇİN HASSAS PERFORMANS TAKİBİ

1,43 inç HD AMOLED ekran, ultra yüksek 466 × 466 çözünürlük ve 1000 nit maksimum parlaklık ile donatılmış olan saat, yoğun güneş ışığı altında veya düşük ışık koşullarında bile kristal netliğinde görünürlük sağlar. Bisiklet hızından koşu temposuna ve havuzdaki kulaç verilerine kadar, sporcular her antrenmanı ölçmek ve hareket halindeyken performanslarına ince ayarlar yapmak için gerçek zamanlı, son derece hassas ölçümlere güvenebilirler.

DAHA AKILLI ANTRENMAN İÇİN TRİATLON ODAKLI ÖZELLİKLER

Açık hava sporcuları için özel olarak tasarlanan bu saat, yapılandırılmış ve veri odaklı antrenmanı desteklemek üzere tasarlanmıştır. Dahili laktat eşiği izleme ve özel antrenman navigasyon sistemi, yüzme, bisiklet ve koşu aktivitelerine ilişkin derinlemesine bilgiler sağlayarak her antrenmanın optimum yoğunlukta gerçekleştirilmesini sağlar. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmandan (HIIT) uzun mesafeli dayanıklılık seanslarına kadar 150'den fazla spor modu desteği ile kullanıcıların her ortamda ilerlemesini sağlayan gerçek zamanlı performans geri bildirimi sunar.

KAPSAMLI SAĞLIK İZLEME, HER ANINI KAPSIYOR

Saat, performans ölçümlerinin ötesinde, eksiksiz bir sağlık izleme özellikleri paketi sunuyor. Kalp Atış Hızı Değişkenliği (HRV), uyku analizi ve tek dokunuşla sağlık kontrolü, iyileşme durumunun derinlemesine anlaşılmasını sağlar ve sporcuların aşırı antrenmandan kaçınmasına yardımcı olur. Sürekli izleme sayesinde kullanıcılar, her antrenman ve yarışta en iyi performansı gösterebilmek için antrenman planlarını güvenle ayarlayabilirler.

EN UZUN YARIŞLARINIZDA GÜÇ SAĞLAYAN ULTRA UZUN PİL ÖMRÜ

Triatlon etkinlikleri sadece sporculardan değil, ekipmanlarından da olağanüstü dayanıklılık talep eder. Bu saat, 19 güne kadar pil ömrü sunarak uzun antrenman seansları ve yarışlar boyunca kesintisiz destek sağlar. Çift bantlı, altı sistemli GNSS ve çevrimdışı haritalar ile ağ bağlantısı olmadan bile hassas navigasyon sağlar ve her senaryoda sorunsuz performansı garanti eder.

GÜN BOYU KONFOR İÇİN TÜY KADAR HAFİF YAPI

Güçlü özelliklerine rağmen, saat sadece 37 gram ağırlığında olup, antrenman ve yarışma sırasında uzun süreli kullanım için olağanüstü konfor sunar. 5ATM suya dayanıklı tasarımı, havuzda ve zorlu hava koşullarında güvenilir performans sağlar ve her türlü zorluğa hazır hale getirir.

ELİT DONANIM İLE HASSAS PERFORMANS

Ultra hassas konumlandırma için çift frekanslı 6 uydulu GNSS Çok yönlü sağlık takibi için

Çok yönlü sağlık takibi için Çok kanallı kalp atış hızı ve SpO₂ sensörleri

Sorunsuz ve hızlı performans için Yüksek hızlı eMMC depolama

QCY TRACK S10 Mart ayında yetkili satıcılar aracılığıyla piyasaya sürülecek ve Siyah ve Titanyum renk seçenekleriyle satışa sunulacak. QCY TRACK S10 hakkında daha fazla bilgi edinmek ve QCY'nin tüm ses çözümlerini keşfetmek için lütfen www.qcy.com adresini ziyaret edin.

QCY Hakkında

2009 yılında kurulan QCY, herkes için yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve yenilikçi ses ürünleri yaratmaya kendini adamış, akıllı giyilebilir ürünler alanında küresel bir liderdir. Yaratıcı teknoloji ve kullanıcı odaklı tasarıma odaklanan QCY, insanların günlük yaşamlarında müzik dinleme, iletişim kurma ve bağlantı kurma biçimlerini yeniden tanımlamaya devam ediyor.