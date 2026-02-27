FRC'nin Teknoloji Destekçisi Turknet, dünya çapındaki robotik serüveninde Bursalı gençlerin yanında yer alıyor. FRC'nin İstanbul ayağında bu sene INTERHERMES ve ORHANIYE R SPORTS gibi Bursa'nın öncü takımları ter dökecek.

İSTANBUL (İGFA) - Gençlerin üretme cesaretini destekleyen Turknet, dünyanın önde gelen lise robotik yarışmalarından FIRST Robotics Competition'ın 'Teknoloji Destekçisi' olarak sahada gençlerin yanında yer alacak.

Turnuvanın İstanbul ayağına Bursa'yı başarıyla temsil eden INTERHERMES ve ORHANIYE R SPORTS takımları dahil olacak. Bu yıl; Türkiye'den 208 ve 16 ülkeden 39 yabancı takımı ağırlayacak olan etkinlikte 6.500'den fazla öğrenci yarışacak. Bu dev organizasyonda Turknet, yalnızca fiber altyapısıyla değil, sahadaki teknik destek alanlarıyla da Bursalı mucitlere eşlik edecek.

Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören Turknet 'Pit Stop' teknik destek çadırı, bu sezon daha kapsamlı bir yapıyla sahada olacak.

Takımların yedek parça ve tamir ihtiyaçlarına destek sağlayan alan sayesinde öğrenciler, teknik aksaklıklara takılmadan yarışmaya odaklanabilecek.

Fikret Yüksel Eğitim Vakfı Onur Kurulu Üyesi ve Turknet CEO'su Cem Çelebiler, interneti sadece bağlantı hizmeti olarak değil; üretimin, öğrenmenin ve cesur fikirlerin zemini olarak gördüklerini bliererek, 5 yıldır aynı sahada gençlerin hayal kurma cesaretine tanıklık ettiklerini söyledi.

Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Burchard ise, bu programın önemli bir program olduğunu, çünkü öğrencilere sadece bir dizi teknik beceri öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda iletişim, takım çalışması, problem çözme ve gelecek nesillere yardım etmek için hayırseverlik yapma gibi şeylerle ondan çok daha fazlasını öğrettiğini kaydetti.