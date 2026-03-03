Yeni yaklaşım, planlamayı reaktif süreçlerden yapay zeka odaklı karar zekasına kaydırıyor.

ACCESS Newswire / ANTWERPEN, BELÇİKA (İGFA) - Yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) destekli tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı OMP, kuruluşların reaktif ve süreç odaklı planlamadan proaktif, olay odaklı karar vermeye geçmelerine yardımcı olan yeni bir yaklaşım olan Unison Karar Odaklı Planlama (Unison Decision-Centric Planning) çözümünü piyasaya sürüyor.

OMP'nin amiral gemisi Unison Decision-Centric Planning platformu üzerine inşa edilen Unison Karar Odaklı Planlama; karar hızını artırmak için gelişmiş yapay zekayı, otonom temsilcileri, gerçek zamanlı senaryo modellemeyi ve insan onayını birleştirir. Bu yaklaşım, kuruluşların giderek daha istikrarsız hale gelen tedarik zinciri ortamlarında aksaklıkları öngörmelerini, ödünleşimleri değerlendirmelerini ve güvenle hareket etmelerini sağlar.

REAKTİF PLANLAMADAN PROAKTİF TEDARİK ZİNCİRİ PLANLAMASINA

Geleneksel planlama döngüleri genellikle günümüzün dalgalanmalarına ayak uydurmak için çok yavaştır. Unison Karar Odaklı Planlama; statik, süreç odaklı planlamanın yerini değişimi sürekli olarak algılayan, ilgili senaryoları tanımlayan ve iş etkisini ölçen dinamik, önce karar odaklı bir yaklaşımla değiştirir. Yapay zeka odaklı zekayı insan muhakemesiyle uyumlu hale getiren kuruluşlar, reaktif 'yangın söndürme' yönteminden proaktif değer optimizasyonuna geçerler.

OMP Ürün Başkanı (CPO - Chief Product Officer) Tom Wouters, 'Unison Karar Odaklı Planlama ile müşterilerimizin reaktif yangın söndürme çabalarının ötesine geçmelerine yardımcı oluyoruz,' dedi. 'İnsan uzmanlığını gelişmiş yapay zeka ve senaryo modelleme ile birleştirerek çevikliği, dayanıklılığı ve ölçülebilir iş etkisini artıran kendinden emin, proaktif kararlar alınmasını sağlıyoruz.'

DAHA AKILLI VE DAHA HIZLI KARARLAR İÇİN İNSAN-YAPAY ZEKA SİNERJİSİ

Unison Karar Odaklı Planlama, yapay zeka temsilcilerini, üretken yapay zeka asistanlarını ve gelişmiş optimizasyon motorlarını yönetmek için UnisonIQ'dan yararlanır. Rutin manuel görevler otomatikleştirilerek planlamacıların çapraz fonksiyonel iş birliğine ve karar vermeye odaklanmaları için zaman yaratılır. Açıklanabilir yapay zeka şeffaflık ve güven sağlarken, otonom temsilciler tedarik zinciri sinyallerini sürekli olarak izler ve gerçek zamanlı olarak hareket eder.

EVONİK OXENO'DA KANITLANMIŞ ETKİ

Önde gelen C4 kimyasalları üreticisi Evonik Oxeno, reaktif planlamadan her zaman açık, senaryo tabanlı karar vermeye geçmek için OMP ile ortaklık kurdu. Unison Planning aracılığıyla gerçek zamanlı içgörülerden ve simülasyonlardan yararlanan planlamacılar, aksaklıkları öngörebilir ve daha hızlı yanıt verebilir, bu da çevikliği ve genel iş performansını artırır.

Evonik Oxeno Tedarik Zinciri Çözüm Müdürü David Kochanek, 'Unison Karar Odaklı Planlama, planlamacılar ve yöneticiler arasında sisteme olan güveni pekiştirdi. Senaryo tabanlı karar verme, daha hızlı yanıt vermemizi ve şirket performansını iyileştirmemizi sağlıyor,' dedi.

ÖLÇEKLENEBİLİR, HER ZAMAN AÇIK KARAR ZEKASI

Unison Karar Odaklı Planlama, kararları stratejik ve finansal hedeflerle uyumlu hale getirerek fırsatları veya riskleri sürekli olarak değerlendiren olay odaklı temsilcileri tanıtır. Kuruluşlar, yüzlerce senaryo çalıştırarak aksaklıkları öngörebilir, sonuçları optimize edebilir ve hizmet seviyelerinde, maliyet verimliliğinde, sürdürülebilirlikte ve karar hızında ölçülebilir kazanımlar elde edebilirler.

Karar odaklı planlama hakkında daha fazla bilgi edinin Karar odaklı planlamanın tedarik zincirinizi nasıl dönüştürebileceğini keşfedin. Her zaman açık (always-on) e-kitabı ve Evonik Oxeno başarı hikayesinin tamamı dahil olmak üzere OMP'nin kaynaklarını inceleyin. Daha fazla bilgi edinin.

OMP Hakkında OMP, piyasadaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak karmaşık planlama zorluklarıyla karşılaşan şirketlerin mükemmelleşmesine, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Tüketim malları, yaşam bilimleri, kimyasallar, metaller, kağıt, ambalaj, plastik gibi geniş bir endüstri yelpazesindeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünü kullanmaktan fayda sağlamaktadır.

