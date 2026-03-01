Ramazan ayında sosyal medya kullanımı ve e-ticaret harcamaları ciddi oranda artış gösterirken, markalar için erken planlanmış dijital stratejilerin kritik önem taşıyor. Özellikle sahura kadar olan saatlerde internet kullanımının belirgin şekilde yükseldiği, e-ticaret siparişleri, iftar sonrasında yoğunlaşıyor. Dijital tüketim sahura kadar zirve yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dijital dünyada kullanıcı alışkanlıklarının her yıl değiştiğini ancak Ramazan ayının bu dönüşümün en net gözlemlendiği dönemlerden biri olduğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, sosyal medya platformlarında dikkat çekici artışlar yaşandığını açıkladı.

Kaplan'ın paylaştığı verilere göre Ramazan döneminde Instagram kullanımında yüzde 83, YouTube'da yüzde 73, Facebook'ta yüzde 53 ve LinkedIn'de yüzde 24 oranında artış görülüyor. Bu tablo, markalar açısından Ramazan ayının dijital iletişim ve reklam stratejileri bakımından kritik bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.

HARCAMALARIN YARISI GIDADA

Online alışveriş verilerine de değinen Yasin Kaplan, harcamaların yüzde 53'ünün gıda kategorisinde gerçekleştiğini ifade etti. Giyim yüzde 17, ev eşyası ise yüzde 11 pay alıyor. Özellikle iftar sofralarına yönelik alışverişler ve bayram hazırlıkları e-ticaret hacmini yukarı taşıyor.

Ramazan döneminde mobil uygulama indirmelerinde de yükseliş yaşandığını belirten Yasin Kaplan, günlük ortalama indirmelerin Ramazan öncesine kıyasla yüzde 11 arttığını söyledi. Oyun kategorisinde ise artış daha dikkat çekici. Oyun indirmeleri yüzde 24 yükselirken, bayram dönemine kadar bu oran yüzde 30'a ulaşıyor. Oyun oynama sürelerinde de belirgin artış gözlemleniyor.

RAMAZAN SÜSLEMELERİNE DİJİTAL İLGİ

Son yıllarda kültürel bir gelenek haline gelen Ramazan süslemeleri de dijital verilere yansıyor. 'Sınıf süsleme', 'kapı süsleme', 'ev süsleme' ve 'Ramazan süsleri' aramalarında geçen yıla göre yüzde 110 ile yüzde 250 arasında artış yaşanırken, e-ticaret pazar yerlerinde Ramazan süslemelerine yönelik satışlar yüzde 50 ila yüzde 80 oranında yükseldi. Kaplan, markaların diğer özel günlerde olduğu gibi Ramazan için de dijital pazarlama stratejilerini en az 1-2 ay öncesinden planlaması gerektiğini vurgulayarak, sosyal medya iletişimi, reklam kampanyaları ve yapay zekâ tabanlı uygulamalarda görünürlük için uzun vadeli ve sürdürülebilir planlamanın önemine dikkat çekti.