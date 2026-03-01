HAVELSAN, TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri için geliştirilen GÖKBEY Simülatörü (GÖKSİM)'in göreve hazır olduğunu duyurdu. Pilotlar tüm kritik eğitim süreçlerini artık yerli ve milli simülatörde tamamlayacak.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, GÖKBEY'i uçuracak pilotların; tip intibak, acil durum, tazeleme, görev provası ile bakım ve test pilotluğu eğitimlerini GÖKSİM'de alacağı belirtildi.

Tam görev simülatörü altyapısına sahip olan GÖKSİM sayesinde pilotlar, gerçek uçuş öncesinde farklı senaryoları güvenli ortamda deneyimleyebilecek.

Acil durum prosedürlerinden operasyonel görev hazırlıklarına kadar geniş bir eğitim yelpazesi sunan sistem, hem uçuş emniyetini artırmayı hem de maliyet etkin bir eğitim imkânı sağlamayı hedefliyor.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen simülatörün, GÖKBEY platformunun operasyonel kabiliyetine önemli katkı sunması bekleniyor.