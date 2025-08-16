Avrupa Birliği’nin (AB), İklim Değişikliğine Uyum Misyonu kapsamında yürütülen CLIMAAX Projesi’ni kentteki paydaşlar ile Mersin geneline yayma hedefi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Paydaşlarla bir araya gelen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, ‘Mersin İklime Hazır: Kentsel, Kıyı ve Kırsal Dirençlilik için Çoklu Risk Değerlendirmesi’ başlıklı projesi ile Mersin’de alınabilecek önlemleri sundu.MERSİN (İGFA) - Toplantıda, Mersin’deki uygulama sürecini Elektrik Elektronik Mühendisi Hakan Duman ve Çevre Mühendisi Tamer Atalay katılımcılara sundu. Önlem alınmaması halinde Mersin’i bekleyen ‘kuraklık, ısı dalgası, orman yangınları ve sel’ felaketlerinin konuşulduğu toplantıda, atölye çalışması da yapılarak katılımcıların önerileri Büyükşehir tarafından not edildi.

Kuşatan: “Mersin’in iklim krizine karşı alınacak önlemlerini Büyükşehir üstlendi”

Büyükşehir’in projeye başvurarak başarılı sayıldığını ve 6 ayın da geride bırakıldığını kaydeden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Zafer Kuşatan, “6 ay sonunda bir raporlama dönemine geldik. Hem kurum içi personel arkadaşlarımıza hem de kentteki paydaşlarımızla bu projenin sonuçlarını paylaşmak istedik. Çünkü CLIMAXX Projesi Mersin kenti adına yapılan bir projeydi, Büyükşehir Belediyesi üstlenmiş oldu” dedi. Tüm dünyanın iklim krizine karşı önlemler almaya çalıştığını ve Mersin Büyükşehir’in de elini taşın altına koyduğunu vurgulayan Kuşatan, “Duyarlılığı ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için yıllar öncesinden projeler başlamıştı. SECAP dediğimiz, Sürdürebilir İklim Eylem Planının hazırlayıp temellerini oluşturduk, ardından ise bu gibi çağrıları yaparak proje üretiyoruz” diyerek, uygulama aşamasına geçebilecek adımlara devam ettiklerini belirtti.

“Mersin’in enerjisi, Mersin’e yeter”

Mersin’in Türkiye genelinde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kentler arasında olduğuna dikkat çeken Kuşatan, “Mersin; kuraklık, ısı dalgası, orman yangınları ve selleri yaşaması ön görülen bir kent. Bu faktörlerin risk analizlerini yaparak kente riskleri nasıl bertaraf edebiliriz, ortak çalışma üretmek için bu projede alacağımız sonuçlar bize bir rehber oluşturmuş olacak” dedi. Mersin’deki kurumların iklim krizi etkilerini azaltmak için projeler yapmaya açık olduğuna değinen Kuşatan, yurttaşların da bireysel önlemler alabileceğini söyledi. Yurttaşlara çağrı yapan Kuşatan, “Öncelikle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Kısmen konfor alanlarımızdan çıkıp biraz daha çevreyi veya enerji kaynaklarımızı tüketmeyecek şekilde kullanımlara yönelirsek küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır. Enerji üretiminde en fazla iklim değişikliğinin etkilerine sebep olan sera gazı emisyonları oluşturduğundan dolayı enerjimizi tasarruflu kullanmamızı ve yenilenebilir enerji veya çevreci enerji kullanmamız gerekiyor” diyerek, “Mersin’in enerjisi, Mersin’e yeter” mottosunu hatırlattı.

Ayvacı: “Gülnar için de Büyükşehir’in yol haritasına göre elimizden geleni yapacağız”

Toplantıya katılan Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ayvacı, Gülnar’ında iklim riskleriyle karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı. Yüzölçümünün yüzde 55-60’ı ormanlık alan olan Gülnar’ın özellikle orman yangınları ve sellerle karşı karşıya kalabileceğini belirten Ayvacı, “Orman yangınlarına çok müsait bir şehirde yaşıyoruz. Bu proje sayesinde yapılacak değerlendirme sayesinde önümüze bir yol haritası koyacaklar ve bu şekilde biz orman yangınlarının daha erken önlenebilmesini sağlayacağız” diye konuştu. Vatandaşlara da alabilecekleri önlemler hakkında bilgi veren Ayvacı, “Tüm vatandaşlarımızın orman konusunda bilinçli olduğunu düşünüyorum. Ama son zamanlardaki iklim değişikliği, kuraklık, nem oranlarının düşmesi orman yangınlarına çok fazla sebep vermeye başladı. Burada biz millet olarak ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Basit emniyet tedbirlerini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor” sözlerine yer verdi.

Sezer: “Çevre konusunda duyarlı olmalıyız”

Mersin’de alınan ve alınacak önlemlere ilişkin çok heyecanlı olduğunu söyleyen Şehir Planlamacı Simay Sezer, “Büyükşehir bir vatandaş olarak bizlere de katılma imkânı sunuyor, görüşlerimizi alıyor ve bunları değerlendirme aşamasında da rapor olarak bizlere sunacağını beyan ediyor. Bu yüzden çok kıymetli bir çalışma” dedi. Kurumların yanı sıra her bir bireyin de iklim krizi etkilerine karşı önlemler alabileceğini söyleyen Sezer, “Vatandaş olarak aslında üzerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Öncelikli olarak gündemimiz orman yangınları. Vatandaş olarak etrafı kirletmemeliyiz. Çöplerimizi park, bahçe, orman gibi yerlere atmayarak başlayabiliriz. Su tüketimi konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmalıyız” diyerek, bu bilincin ilkokuldan başlanarak tüm yurttaşlara verilmesi gerektiğini söyledi.