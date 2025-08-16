Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “500 Günde Nevşehir” konulu toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve başlamasının ardından geçen 500 günde yapılan çalışmaları "500 günde Nevşehir" konulu basın toplantısında değerlendirdi.

Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

31 Mart 2024 sonrası geçen 500 günlük süreçte şehirde bir çok proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Arı, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya konulan vizyoner çalışmaların belediye ekipleri tarafından hayata geçirildiğini kaydetti.

Başkan Arı, üstyapı çalışmaları, altyapı çalışmaları, geleceğe yatırım DSİ Projesi, Kahveci Dağı Konaklamalı Mesire Alanı, Kayaşehir Butik Otel Adası Projesi, sosyal tesisler, Mostar Gösteri Havuzu, Gönül Sofrası, Nostaljik Tramvay, Büyük Türklük Anıtı, 15 Temmuz Mah. Kaykay Parkı, Apadana Arkeolojik Park Alanı, Kayaşehir Spor Salonu, Araç Filosu, Nevşehir Belediyesi Mali Durumu ve Nevşehir Belediyesi Turizm Spor A.Ş başlıklarını içeren çok sayıda yatırım projesinin detaylarını aktararak basın mensuplarına ve Nevşehir kamuoyuna bilgiler verdi.