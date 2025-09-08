İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirlileri iklim politikalarına dahil etmek amacıyla hayata geçirdiği İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi'nin ilk oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha başlattı. Küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla çalışan Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları iklim politikalarına dahil etmek ve iklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir model oluşturdu ve İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi’ni hayata geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde Tarihi Akın Pasajı'nda yapılan toplantıya Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hakan Uzun, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, bürokratlar ve İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi üyeleri katıldı.

SMS yoluyla davet gönderilen 50 bin kişi içerisinden seçilen 50 kişinin oluşturduğu meclisin ilk oturumunda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Sizlere tavsiyem, cesur, rahat ve özgür olmanız. Yapılması gerekeni yapın. Yurttaş Meclisi'nin başarısı, Türkiye'de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına öncülük edecektir” dedi.

“İNİSİYATİF ALMALIYIZ”

İklim krizi ile mücadele çalışmalarında yurttaşların da fikirlerinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Tugay, "Şehrimiz için, insanlar için, gelecek için bir şeyler yapma şansınız var. Sizlere tavsiyem; cesur olun. Lütfen rahat olun, özgür olun ve yapılması gerekeni yapın. Yurttaş Meclisi'nin başarısı, Türkiye'ye de yeni yurttaş meclislerinin kurulmasına, İzmir'de de bu işin devamıyla ilgili bir sürecin başlamasına sebep olacak" diye konuştu.

İklim krizi ile ilgili Birleşmiş Milletler çatısı altında yüzlerce ülkeden binlerce bilim insanının bir araya geldiği IPCC kuruluşunun yayınladığı raporlara dikkat çeken Başkan Tugay, hep birlikte çalışılması gerektiğini, yurttaşların da inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

Meclisin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, amaçlarının iklim değişikliğinin, kentimize etkileri karşısında siz değerli yurttaşlarımızın doğrudan söz sahibi olmalarını sağlamak ve katılım süreçlerini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Vardar, konuşmaların sonrasında süreci anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Vardar, “Toplantıların sonunda 30 elle tutulur öneri yayınlayacağız. Bu öneriler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Eylem Planı'na ve 2030 Karbonnötr İzmir hedefleri doğrultusunda hazırladığı stratejik planlara entegre edilecek. Genel anlamda belediyenin iklim çalışmalarında kullanılacak. Cesur olmamız, özgür olmamız çok önemli. Buradaki bütün sözler anonim kalacak. Gönül rahatlığıyla karşı çıkabilirsiniz, daha kuvvetli destek verebilirsiniz. Bütün amacımız burada sadece eleştirmek değil çözüm öneri getirmek” diye konuştu.

50 KİŞİDEN OLUŞUYOR

50 bin İzmirliye SMS yoluyla davet gönderildi. Projede yer almak isteyen 442 kişinin başvurusu alındı. Başvuru yapan yurttaşlar arasında yaş, cinsiyet, ilçe, eğitim durumu, meslek grubu ve iklim değişikliğine dair kaygı düzeyi gibi veriler dikkate alındı.

İzmir’in demografik yapısını temsil edecek şekilde seçilen 50 asil üye “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusuna birlikte yanıt arayacak.

İklim Yurttaş Meclisi, toplam beş oturum düzenleyecek. İlk toplantının ardından sırayla; 21 Eylül, 5 Ekim, 19 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde toplanacak. Meclis, her oturumda farklı konuları ele alarak, çözüm odaklı grup çalışmaları yürütecek. Beş oturumun sonunda yurttaşlar tarafından geliştirilen öneriler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) entegre edilecek. Böylece yurttaşların talep, deneyim ve çözüm önerileri, doğrudan kent politikalarına yansıyacak.