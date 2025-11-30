Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, endüstriyel emisyonları azaltmak ve yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla 6 kritik sektöre yönelik 'Mevcut En İyi Teknikler Tebliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğler, 1 Aralık 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sanayi ve enerji sektörlerine 'yeşil dönüm' hamlesi için adımlar atıldı.

6 ayrı en iyi teknikler tebliğleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, 1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek 'Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği'nin temelini oluşturarak, sanayi tesislerini emisyon sınırları ve verimlilik standartlarına uyumlu hale getirecek.

Bakanlık, Avrupa Birliği standartlarını içselleştiren ve uluslararası 'Mevcut En İyi Teknikler' (MET) referans belgelerine dayanan 6 sektörel tebliğ ile sanayi tesislerinin çevresel performansını A'dan F'ye kadar sınıflandıracak. Bu düzenleme, hava, su, toprak kirliliğini kaynağında önlemeyi, enerji ve su verimliliğini artırmayı hedeflendi

Tebliğler, 14 Ocak 2025'te yayımlanan Endüstriyel Emisyonlar Yönetmeliği'nin uygulama esaslarını belirledi. Yaklaşık 6 bin sanayi tesisini kapsayan süreçte, tesisler su/kimyasal kullanımı, emisyon seviyeleri ve atık yönetimi açısından değerlendirilecek. Bakanlık, yeşil dönüşüm belgelendirme için sektörel toplantılar düzenleyerek paydaş görüşlerini aldı.

YAYIMLANAN TEBLİĞLER VE KAPSAMLARI ŞÖYLE:

Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Atık geri dönüşüm teknikleri, emisyon azaltımı, sıfır atık entegrasyonu.

Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Genel üretim süreçlerinde verimlilik, kirlilik önleme, karma endüstriyel emisyonlar.

Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Fosil yakıt santralleri, yenilenebilir enerji geçişi, karbon emisyon sınırları.

Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Kimyasal proseslerde atık minimizasyonu, tehlikeli madde yönetimi, su verimliliği.

Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Çelik/alüminyum eritme, toz emisyonları, metal atık geri kazanımı.

Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

Madencilik ve mineral işleme, toz/gürültü kontrolü, arazi rehabilitasyonu.