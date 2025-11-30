Düzce'nin Akçakoca ilçesi Tabaş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Tofaş marka otomobilin kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araç hurdaya döndü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce Akçakoca'da seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürücünün araçtan fırladığı ve yaklaşık 5-6 metre sürüklendiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kazada araçta bulunan bir kadın yolcu da yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, araçta bulunan üçüncü bir kişinin kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. Polis ekiplerinin kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tespiti için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaza dolayısıyla bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.