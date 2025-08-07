İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de “Vicdan Yürüyüşü” düzenliyor. Bursa’nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi öncülüğünde gerçekleşecek etkinliğe sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve vatandaşlar katılacak.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden sistematik saldırılar ve insani krize karşı harekete geçti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da hazır bulunduğu basın toplantısında İHH Başkan Vekili Burhan Sayılgan, Gazze’deki soykırım politikalarına dikkat çekti. “Sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır" diyen Sayılgan, "Gazze’de çocuklar açlıkla, bombalarla, susuzlukla sınanıyor. Biz vicdanımızla onların yanındayız” dedi.

Son 10 ayda Gazze’de yüz binlerce evin yıkıldığını, ailelerin yok edildiğini ve açlığın savaş silahı haline getirildiğini vurgulayan Sayılgan, BM verilerine göre, Gazze’nin kuzeyindeki çocukların yüzde 90’ının günde sadece bir öğün yetersiz besinle hayatta kalmaya çalıştığını söyledi. Tabloyu “planlı bir soykırım” olarak nitelendiren Sayılgan, Bursa’nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi’nin farklı kesimlerden oluşan bir dayanışma platformu olduğunu belirtti.

VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ 9 AĞUSTOS’TA

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 18.00’de Bursa’da düzenlenecek Vicdan Yürüyüşü'nün Gazze’deki katliama karşı toplumsal farkındalığı artırmayı ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi hedeflediğini belirten İHH Başkan Vekili Burhan Saygılı, “Gazze yalnız değildir, insanlık hâlâ ayaktadır!” sloganıyla gerçekleşecek bu yürüyüşe basın mensuplarını ve tüm vatandaşları bu insanlık çağrısına destek olmaya davet etti.