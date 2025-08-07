İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e, Barış Manço’dan Nejat Uygur’a sayısız yıldıza ev sahipliği yapan Göl Gazinosu’nun yenileme çalışmalarında son etaba geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Kültürpark’ın simge yapısı, bu ay sonunda kapılarını açacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sosyal tesis ve Mutfak Müzesi olarak İzmirlilerle kucaklaşmaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1930’lu yıllardan günümüze fuarcılık ve kültür sanat tarihinin en önemli mekânlarından biri olan Kültürpark Göl Gazinosu’nu 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) yeniden İzmirlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Ada ve Göl Gazinosu yenileme projesi kapsamında, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı rekonstrüksiyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Aslına uygun olarak hazırlanan proje kapsamında Göl Gazinosu’nun çalışmalarında son etaba gelindi. Göl Gazinosu yenilenen yüzüyle 29 Ağustos – 9 Eylül arasında yapılacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) yeniden kapılarını açacak.

ÇALIŞMALARDA SON ETABA GELİNDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, kaba inşaatı tamamlanan yapıda, doğrama, iç mekan, zemin döşemeleri, klima, elektrik ve mekanik aksamların montajını yaptı. Zemin kaplama çalışmalarının devam ettiği, boya işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapıların montajına geçileceği bilgisi verildi. Cephe kaplamaları, iç mekan ve çevre düzenlemelerinin ardından tarihi mekan hizmete alınacak.

İZMİRLİLERİN HAYATINDA YENİDEN İZ BIRAKACAK

Aslına uygun olarak inşa edilen Göl Gazinosu, uzun yıllar İzmir’e ve Kültürpark’a hizmet verecek bir yapı olarak tasarlandı. Onaylı restorasyon projesinde sergi salonu olan yapının bir bölümü Mutfak Müzesi olarak hizmet verecek. Yapının bir kısmında ise İzmirlilerin keyifle vakit geçirebileceği bir sosyal tesis olacak. Sosyal tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Grand Plaza AŞ tarafından işletilecek.

ADA GAZİNOSU 2026’DA

Ada Gazinosu’nun da kente kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, onaylı restorasyon projesi kapsamında yapıda gerçekleştirilen sıva raspası sonucunda, yapının taşıyıcı sisteminin ve donatılarının bozulduğunu tespit etti. Hazırlanan statik raporda binanın yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut restorasyon projesinin, rekonstrüksiyon projesi olarak revize edilmesi için gerekli çalışmalar ve onay süreçlerine devam ediyor. Ada Gazinosu’nun da 2026 yılında kente kazandırılması planlanıyor.

TÜRKİYE’NİN YILDIZLAR GEÇİDİ

Kültürpark’ın en önemli simgelerinden olan Ada ve Göl gazinoları, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin en önemli sanatsal faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlar olarak hafızalarda iz bıraktı. Bir asrı geride bırakmaya hazırlanan Kültürpark tarihinde konserlerden tiyatro gösterilerine sayısız etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tarihi adeta bir yıldızlar geçidine sahne olan İzmir Fuarı’ndaki bu gazinolarda Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço, Cem Karaca konser verdi. İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya-Metin Akpınar gibi ünlü sanatçılar bu gazinolarda unutulmaz tiyatro gösterilerine imza attı.