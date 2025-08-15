İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun (İGF) Venezuela Temsilciliğine Gazeteci Yazar, TV Program Yapımcısı Dulce Anaís Feliciano Sánchez atandı.

VENEZUELA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun (İGF) yurtdışı yapılanma çalışmaları hızla sürüyor.

ABD, İngiltere, Belçika, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den sonra Venezuela’da da temsilcilik ataması gerçekleştirildi.

İGF Yurtdışı Koordinatörü Ömer Aydoğdu’nun tebliğ ettiği İGF Venezuela Temsilcisi Dulce Anaís Feliciano Sánchez, “Yapılan atamadan dolayı İGF Genel Başkanımız Mesut Demir ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Venezuela’da İGF ve İGF Haber Ajansı’nın (İGFA) daha etkili olması için gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. İGF ile birlikte burada Türkiye’yi de en iyi şekilde tanıtmak, en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız.” dedi.

“ÜLKEMİZİ YURTDIŞINDA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun yurtdışı yapılanma çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, “ABD, İngiltere, Belçika, Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den sonra Venezuela’da da temsilcilik atamasını gerçekleştirdik. Amacımız yıl sonuna kadar 60 ülkede temsilciliklerimizi açmak. Bu ülkelerde sadece İGF temsilcisi atamıyoruz. Ülkemizin bu ülkelerde en iyi şekilde tanıtılması için, medyalar arası işbirliğini güçlendirmek için de çabalıyoruz. Dulce Anaís Feliciano Sánchez’e yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İGF Yurtdışı Koordinatörü Ömer Aydoğdu da, Venezuela’nın turizm açısından önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye-Venezuela arasında dostluk köprülerini güçlendirmek, turizmi hareketlendirmek ve medyalar arası dayanışmayı arttırmak, haber alışverişinin daha sağlıklı yürümesini sağlamak için önemli bir atama oldu. Dulce Anaís Feliciano Sánchez’e temsilcilik görevinde başarılar diliyorum.” diye konuştu.