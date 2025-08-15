Keşan’a bağlı Yayla Sahili, yaz aylarında on binlerce kişiyi ağırlamasına rağmen en temel hijyen ihtiyaçlarının bile karşılanamaması nedeniyle gündemde. Bölge sakinleri, başta Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi olmak üzere tüm yetkililere seslenerek, özellikle Yayla Balıkçı Barınağı çevresinde tuvalet, lavabo ve duş eksikliğinin artık kabul edilemez boyuta ulaştığını söylüyor.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Yayla Balıkçı Barınağı 2006 yılında hizmete girdi. Aradan geçen tam 19 yılda en az dört vali ve iki belediye başkanı görev yaptı. Ancak bölge halkına göre, yaz sezonlarında ortaya çıkan tuvalet ve hijyen sorunları her yıl aynı şekilde tekrar ediyor.

Yerleşik nüfusu kış aylarında binlerle ifade edilen Yayla Sahili, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 30-40 bin kişilik bir nüfusu ağırlıyor. Bunun yanı sıra, son dört yıldır düzenlenen Trakya Müzik Festivali sırasında sahildeki insan sayısı 100 binleri buluyor.

“BALIKÇI BARINAĞI ARKASI: ON BİNLERCE KİŞİ, SIFIR ALTYAPI”

En yoğun denize girilen alan olan Balıkçı Barınağı arkasındaki kumsalın her gün 10 binlerce kişi tarafından kullanıldığına dikkat çeken sahil sakinleri, bu bölgenin temel altyapıdan tamamen yoksun olduğunu vurguluyor:

“Bir tane bile tuvalet veya lavabo yok. Duş yeri, soyunma kabini gibi hizmetler zaten hiç düşünülmüyor. İnsanlar saatlerce güneşin altında vakit geçiriyor. Tuvalet ihtiyacını karşılamak için en yakın yer 2 kilometre uzakta, belediye dükkanlarının bulunduğu alan. Onun da yerini bilen çok az kişi var çünkü meydanda yönlendirme tabelası bile yok.”

HİJYEN SORUNU ÇEVREYİ VE SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Vatandaşlar, tuvalet eksikliğinin yalnızca konfor değil, halk sağlığı açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte deniz ve çevrede kirlilik, kötü koku ve bakteri oluşumu gibi tehlikeler ortaya çıkıyor.

Özellikle çocuklar ve yaşlılar için hijyen koşullarının yetersizliği, mide-bağırsak enfeksiyonları gibi hastalıkların yayılma riskini artırıyor.

MARİNADA MİLYONLUK TEKNELER, AMA TUVALET YOK

Sahil sakinleri, Balıkçı Barınağı’nda yer alan marina bölümünde de benzer bir durum olduğunu söylüyor:

“Her yıl kayık boyuna göre aidat ödeyen milyonluk tekne sahipleri, marinada tuvalet olmamasını sorun etmiyor mu? Burada bir yönetim zaafı var. Aidat toplanıyor ama en temel ihtiyaç bile sağlanmıyor.”

YEREL YÖNETİCİLERE AÇIK ÇAĞRI

Sosyal medyada yayılan açıklamada, hem atanmış hem de seçilmiş yöneticilere doğrudan seslenildi:

“Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım… 47 yıldır bu sahilde yaşayan sade bir vatandaş olarak, Yayla Sahili sakinleri adına açıklamanızı bekliyoruz. Bu sorunu çözmek bu kadar zor mu? Biz artık söz değil, çözüm istiyoruz.”

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SÜREGELEN BİR SORUN

Arşiv taramalarına göre, Yayla Sahili’nde tuvalet ve altyapı eksikliği sorunu yalnızca bu yıl değil, 2000’li yıllardan beri gündemde. 2010’lu yıllarda bölgeye seyyar tuvalet getirilmesi yönünde bazı girişimler olsa da, bu uygulamalar kalıcı olmadı.

2020’de Keşan Belediyesi, Yayla Sahili’ne “yeni düzenleme projeleri” duyurmuş, ancak pandeminin de etkisiyle bu projeler hayata geçirilememişti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bölge halkı, çözüm için şunları talep ediyor:

Kalıcı Umumi Tuvaletler – Sahilin en yoğun bölgelerine, belediye denetiminde, temizlik personeli ile işletilecek modern tuvaletlerin yapılması.

Lavabo ve Duş Alanları – Deniz sonrası kullanım için ücretsiz veya cüzi ücretli duş kabinleri.

Yönlendirme Tabelaları – Mevcut tuvaletlerin yerini gösteren net ve görünür tabelaların konulması.

Marina İyileştirmesi – Tekne sahiplerinden toplanan aidatların bir kısmının ortak kullanım alanlarına yatırım olarak dönmesi.

YETKİLİLERDEN YANIT BEKLENİYOR

Şu ana kadar Edirne Valiliği veya Keşan Belediyesi’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bölge halkı, yaz sezonu bitmeden bu sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.