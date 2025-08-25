İç Anadolu Birliği (İÇAN), Mamak’taki Oğuz Kağan İlkokulu’na gerçekleştirdiği ziyarette eğitimcilerle bir araya geldi. Genel Başkan İsmet Taş liderliğindeki heyet, eğitimde fark yaratma hedefiyle sorunları dinledi ve çözüm odaklı projeler sundu.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - İç Anadolu Birliği (İÇAN), eğitimde fark yaratma misyonu kapsamında Ankara Mamak’taki Oğuz Kağan İlkokulu’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İÇAN Genel Başkanı İsmet Taş liderliğinde, Genel Başkan Vekili Hafize Şahiner, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu ve kalabalık bir heyetin katıldığı ziyarette, eğitimcilerin sorunları yerinde dinlenerek çözüm odaklı projeler masaya yatırıldı.

Ziyarete, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Selma Güner, Ali Göker, Genel Başkan Yardımcıları Nur Delice, İbrahim Demir, Aygün İlko, İsmail Gençkurt, Duran Ekri, Hakverdi Altuğ, grafik tasarım uzmanı Neslihan Bal, Sanat Konseyi Başkanı Hasan Hüseyin Cavtekin ve program sunucusu İzzet Bağcı gibi önemli isimler eşlik etti.

İÇAN Genel Başkanı İsmet Taş, ziyarette yaptığı konuşmada eğitimin toplumsal kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, “Eğitim, bireylerin değil, bir milletin geleceğini şekillendiren en güçlü araçtır. Okullarımızla iş birliği yaparak öğrencilerimize daha parlak bir gelecek sunmayı hedefliyoruz.” dedi. Taş, İÇAN’ın eğitim projelerini tanıtarak, okullarla sürekli iletişim halinde olacaklarını belirtti.

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, üniversite-okul iş birliğinin eğitimde yaratacağı sinerjiye dikkat çekti.

Okulların ihtiyaçlarını düzenli olarak dinlemek ve somut destekler sağlamak amacıyla ziyaretlerin devam edeceği vurgulandı.

Ziyaret, Oğuz Kağan İlkokulu önünde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.