İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’nde Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi – Dost Pati Yaşam Alanı’nın temelini attı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hiçbir bürokratik engelin ardına sığınmadık, sokak hayvanları İzmit’in bir parçası” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sokak hayvanlarına modern bir yaşam alanı sunmak amacıyla Kabaoğlu Mahallesi’nde inşa edilecek Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi – Dost Pati Yaşam Alanı’nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Başkan Hürriyet, beş yıldır sokak hayvanları için verdikleri mücadeleyi anlatarak, 2019’dan beri vatandaşlardan gelen taleplere yeterince yanıt veremediklerini, çünkü uygun bir merkez olmadığını söyledi. "Yaralı hayvanları tedavi edecek, kısırlaştıracak ya da rehabilite edecek bir alanımız bulunmuyordu" diyen Başkan Hürriyet, "Büyükşehrin barınağında da zaman zaman siyasi engellerle karşılaştık. Ancak yılmadık, 2020’de bu 75 dönümlük araziyi tespit ettik ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiraladık. İSU ve SEDAŞ gibi engelleri aşarak, 30 milyon 442 bin liralık teminat yükünü halkımıza yansıtmadan süreci hızlandırdık. Hiçbir bahanenin ardına sığınmadık” dedi.

CHP’DEN DESTEK: “YAŞASIN PATİ DOSTLARIMIZ”

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da, “Fatma Başkanımız birçok sosyal projeye imza attı, ama bu projenin yeri farklı. Kocaeli ve İzmit’in buna ihtiyacı vardı. Hepimiz can dostlarımıza sahip çıkmalıyız. Yaşasın pati dostlarımız” dedi.

İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise, “Bir yıldır sürdürülen bu proje hayata geçiyor. Can dostlarımız için güzel bir alan oluşturuluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Modern ve Donanımlı Bir TesisTarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis edilen 75 dönümlük arazinin 7 dönümünde inşa edilecek merkez, 550 metrekare kapalı alana ve geniş serbest dolaşım alanlarına sahip olacak. Ameliyathane, muayene birimleri, yaz-kış korunak sağlayacak yaşam alanları, ısıtmalı bölmeler, araç yıkama alanı, depo, mescit, çamaşırhane ve güvenlik birimleriyle donatılacak tesis, 10 ayda tamamlanacak.

İhale, EKAP üzerinden açık yöntemle yapıldı ve yüklenici firma çalışmalara başladı.