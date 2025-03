CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada Saraçhane meydanındaki buluşmaların bugün son bulacağını duyurdu. CHP Lideri Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı son konuşmada. tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine İBB Başkan Vekili kimin seçileceği ile ilgili açıklama yaptı. Özel, " Ben Tayyip Erdoğan değilim. Kimin seçileceğine ben değil. CHP Grubu karar verecek, İBB Meclisi seçecek." dedi.

Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Eyy Erdoğan, şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarını TRT'den yayınla. Cesaretin var mı?" dedi. Özgür Özel, Saraçhane sonrası nerede ve saat kaçta toplanılacağını açık hava oylamasıyla belirledi.

Saraçhane’de son buluşma: İmamoğlu 2 gündür tutuklu, milyonlar sokakta!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

Milyonlarca yurttaşın yurdun dört bir yanında yine 20.30'da yine yan yana gelmesi bekleniyor.

Özel’in bugün yapacağı konuşmada ise Saraçhane direnişi sonra yapılacakları açıklaması ve boykot listesini tamamlaması bekleniyor.

YENİ BULUŞMA YERİ MALTEPE Mİ, YENİKAPI MI ; 2 ADRESİ İŞARET ETTİ!

Özgür Özel, konuşması öncesi Saraçhane'de yurttaşlarla iftarını açtı. İftardan sonra konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Cumartesi günü, bayram arifesi, 2 iki büyük meydandan birindeyiz. Ya Yenikapı'dayız ya Maltepe'deyiz. Buna biz değil de meydan karar verecek. Ama İstanbul'da cumartesi günü ya öğleden önce ya öğleden sonra mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz Saraçhane'de bir şeyi sönümlendirmiyoruz. Darbeye karşı Saraçhane direnişini noktalarken, bütün Türkiye'de İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması, yargılamanın TRT'den canlı yayınlanması ve erken seçim sürecinin başlaması için ayağa kalkıyoruz.

KİMİN SEÇİLECEĞİNE BEN DEĞİL CHP GRUBU KARAR VERECEK

(İBB Başkanvekili seçimi) Belediye başkanı olmayan bir meclis üyemiz seçilecek. Ben Tayyip Erdoğan değilim. Kimin seçileceğine ben karar vermiyorum. CHP Grubu kendi arasında karar verecek, İBB Meclisi seçecek."

Saraçhanede binlerce kişiye hetap eden Özgür Özel'in konuşmasınde, sansüre de dikkat çekti. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkan konular:

“TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZLE SİZE TÜRKİYE’Yİ DAR EDECEĞİZ”

“Bu arada gençler yine aynı şeyi yapıyor. Bana diyorlar ki ‘Bu ülkenin hangi yayın kuruluşuyla ilgisi var?’ Gençler kafayı takmış, ‘Ülker boykot’ diye bağırıyorlar. Geçmişte çok günahı var bunun. Geçmişte çok günahı var. Şimdi arkadaşlar dün akşamki uyarıdan sonra Habertürk ile CNN ipin üstünde yürüyorlar. Bu tarafa gitseler boykot olacak, bu tarafa gitseler kurtaracak. İki gecedir önümde yazıyor, bugün grubu vermişler, yarıdan fazla. Dün akşam buradan bayağı görüntüler, iyi haberler, iyi hal durumundan izlemede tutuyoruz. Bütünlemeye kaldılar. bir fırsat veriyoruz. Bu akşama bakacağız. Yarına bakacağız ama sınıfı geçen biri var. Sınıfı geçen biri var. Hatırlıyor musunuz? İstiklal’de Demirören AVM var. Bu Demirören fena bir şey. Neden? CNN onun, Kanal D onun, Milli Piyango onun, her türlü kötülük, her türlü yanlış onda. Ama Demirören AVM’yi başkaları satın almış İstiklal’de. Beni aradılar dediler ki ‘Boykotu kaldır, biz Demirören değiliz.’ Ben de dedim ki, ‘O zaman sen de tabelayı kaldır. Bugün akşamüstü vidaları takmışlar. Demirören’i sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu kimin gücü? Bu sizin gücünüz, boykotun gücü. Bir avuçlar, bir avuç. Ülkeyi ele geçirmiş, yetkiyi ele geçirmiş, bakanlıkları ele geçirmiş, RTÜK’ü ele geçirmiş. BTK’yı ele geçirmiş. RTÜK ile televizyonları tehdit ediyor. BTK ile interneti tehdit ediyor. Televizyonlara avanta veriyor, ihale veriyor. Karşılığında her şeyi alıyor. Ama sen izliyorsun, reklamı sana izlettiriyor. Parayı senden kazanıyor. Ürünü sana satıyor, saraya hizmet ediyor. Artık yok öyle yağma. Net olarak söylüyoruz. Bundan sonra bu meydandakiler yani bu iktidarın karşısındakiler, hedefindekiler, kayyım atadıkları, tutukladıkları, gözaltına aldıkları, okullarını kendilerine zindan ettikleri, gelecekten ümit kestirdikleri, yoksulluğa mahkum ettikleri, aç bıraktıkları, bundan sonra biz bir taraftayız. Biriz, güçlüyüz. Tüketimden gelen gücümüzle size Türkiye’yi dar edeceğiz.”

“TARİHE GEÇECEK İŞLER YAPTIK”

“Bakın son zamanlarda çok güzel, tarihe geçecek, iz bırakacak işler yaptık. Şubat ayında partinin kayıtlarını açtık. 250 bin yeni üyeyle çok önemli bir ön seçime niyetlendik, yetmedi bütün Türkiye’yi dayanışmaya çağırdık. 15,5 milyon kişiyle Ekrem Başkanımızın arkasına geçtik. Şimdi çok daha önemli bir sürecin içindeyiz. Yedi gecedir, dünya siyaset tarihinde, yedi gece üst üste aynı meydanda yüz binlerce kişi, bazen 1,5 milyon, bazen 550 bin, bazen 250 bin ama yüzbinlerce kişi aynı meydanda toplandık. Aynı şeye inandık. Omuz omuza durduk. Farklılıklarımızdan güç aldık. Birbirimize güç kattık. Rengarenktik. Gökkuşağı gibiydik. Herkes birbirine saygılıydı. Birbirini sevenler, birbirini sayanlar Türkiye’yi sevmeyenlere karşı tek yumruk oldular. Hep birlikte oldular, tarihe geçtiler. Yarın bu binada sizin sayenizde bir seçim yapılacak. Yani Ekrem Başkan’ı hapse atanlar, buraya sizin seçtiğiniz birisini değil kendi atadıkları bir kayyımı getirmek, onun eliyle bursları kesmek, yurtları kapatmak, kent lokantalarını kapatmak, fakire, fukaraya sahip çıkan sosyal yardımları bitirmek, yandaşına sahip çıkmak istiyorlardı. Buranın emekçilerini gönderecek, yerine yandaşlarını yerleştireceklerdi. Bu olmadıysa, burada kayyım yoksa, yarın buraya yeniden bir belediye meclis üyesi, seçilmiş biri seçilerek Ekrem Başkan’a vekalet edecekse bu sizin sayenizde. Siz darbeyi püskürttünüz yedi günün sonunda. Ben yedi gün önce geldim. Bu binada Genel Sekreter’in odasının arkasında bir küçük oda var. Bir kanepe var. O kanepeye bana bir yastık verdiler. Bir tane de pike serdiler. Yedi gündür orada yatıyorum, nöbet tutuyorum sizin gibi. Çünkü İstanbul’un emaneti Ekrem Başkan’aydı. Ekrem Başkan’ınki, banaydı, bizeydi, sizlereydi. Emanete sahip çıkanlara selam olsun, helal olsun.”

“CUMARTESİ MALTEPE’DEKİ MİTİNGTE BULUŞUYORUZ”

“Yarından itibaren, gerçi Vali duysun, biz yarından itibaren Saraçhane’deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz. Ama bugün gaz atarsan, bir gencin canını yakarsan; bu 100 binleri, milyonlar yapıp yarın akşam karşına dikeceğim, bunu da bil. Yarın akşam Kadir Gecesi. Burada iftarlar kurulacak, teravihler kılınacak. Biz de Ekrem Başkanımızın anneciğiyle, babacığıyla, Murat Çalık Başkanımızın anasıyla, babasıyla Beylikdüzü’nde olacağız. Ellerini öpeceğiz. Peki eylem yapmayı, toplanmayı, mücadeleyi bırakacak mıyız? Şimdi bu kez tarihin en büyük açık hava halk oylamasını gerçekleştireceğiz. Dron, sayım yapmak üzere meydanın üzerine çık. Cumartesi günü İstanbul’un bir büyük meydanında Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak için, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna, belediye başkanlarımızın her birinin tutukluluğuna itiraz etmek için şeffaf, açık, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, ‘Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz’ demek için bir büyük mitinge var mısınız? Bu mitingi İstanbul’da bütün İstanbullular ve İstanbul’a dayanışmak için Kocaeli’nden, Bursa’dan, Balıkesir’den, Manisa’dan, Bolu’dan, Ankara’dan, Zonguldak’tan, Anadolu’dan bütün dostlarla birlikte Maltepe’de yapmaya var mısınız? ‘Maltepe’ diyenler el kaldırsın. ‘Maltepe olmaz, başka yer diyenler’ el kaldırsın. Yüzde 80 oyla Maltepe seçildi, Yenikapıcılar kaybetti. Arkadaşlar Maltepe iyi olmuştur, Anadolu için iyi olmuştur, köprü trafiği için iyi olmuştur. Buralar mitinge çok geldi, Anadolu Yakası mahsun kaldı, Anadolu Yakası’na gidiyoruz, Ekrem Başkan’a sahip çıkıyoruz. Cumartesi Maltepe, saat 12 uygun mu? 12 iyi mi? Değerli vatandaşlarımız, Saraçhane‘de yaklaşık 300 bin kişiyle yaptığımız açık oylama, açık seçim sonuçlarına göre, bayram demeden Ekrem Başkan ve irademize sahip çıkmak milyonlar olup Maltepe’ye atmak üzere Cumartesi günü saat 12:00’de Maltepe’de buluşuyoruz. Yalnız gelmeyin. Komşularınızı alın, arkadaşlarınızı alın. Kollarına girin, Maltepe’ye akın. Cumartesi günü Maltepe’de hep birlikte tarih yazacağız. Var mısınız? Size inanıyorum, size güveniyorum. Şimdi bir kez daha Valiyi ve polisi uyarıyorum. Bu meydan boşalana kadar buradayım. Hoşça kalın dostlarım, yolunuz açık olsun. Hoşça kalın dostlarım, hoşça kalın.”