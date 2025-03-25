Ramazan coşkusu Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yaşanmaya devam ediyor. Söyleşiler, tasavvuf konserleri, şiir dinletileri ve çocuklar için hazırlanan özel etkinliklerle Ramazan atmosferi Zeytinburnu’nda hissediliyor. 22 Mart Cumartesi akşamı saat 22.00’de Mustafa Karataş, Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Ramazan ayındaki son söyleşisini gerçekleştirdi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Mustafa Karataş, Ramazan etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu Kültür Sanat’ın konuğu oldu. 22 Mart Cumartesi akşamı saat 22.00’de gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bir selamlama konuşması yaptı. Mustafa Karataş sohbetinde “Hz. Muhammed (s.a.v)’in Ev Hayatı”nı merkeze aldı.

“Peygamberimizin ahlakını öğrendikçe huzurumuz artar.”

Mustafa Karataş, Hz. Peygamber’i örnek almamız gerektiğini söyledi:

“Ahlakın gıdası Efendimizi öğrenmektir. Onun ahlakını, tepkilerini, davranışlarını öğrendikçe Peygamberimize benzemeye başlarız. Onun huzuru gibi bize de bir huzur cereyan eder ve o huzur dalga dalga evimize, köyümüze yayılır.”

“Eski insanlarımızı arıyoruz.”

Mustafa Karataş; geçmişe duyulan özlemin yeni nesillerde davranış şekillerinin değişmesinden kaynaklandığına vurgu yaptı:

“Artık eski samimi ninelerimizi arıyoruz. Eski ihlaslı dedelerimizi arıyoruz. Eski vakarlı alimlerimizi arıyoruz. Eski hanımefendileri, beyefendileri, komşularımızı arıyoruz. Onlar kalmadığı için geçmişi özlüyoruz. Tepkiler, oturmalar kalkmalar, yiyip içmeler, davranışlar değişti. Bu değişiklik bizi sıkmaya başladı.”