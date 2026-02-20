Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Çekya'daki Nošovice fabrikasında 5 milyonuncu aracını banttan indirdi. Özel üretim TUCSON Hybrid modeli, fabrikanın Avrupa'daki otomotiv üretimindeki güçlü konumunu ve elektrikli araç dönüşümünü simgeliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Nošovice fabrikasında önemli bir üretim kilometre taşına ulaşıldı. 5 milyonuncu araç banttan indi.

Bu özel araç, Hyundai TUCSON Hybrid modeli oldu ve Çek bir kullanıcıya doğrudan fabrikadan teslim edildi.

Araç sahibi, montaj sürecini son aşamaya kadar takip ederek direksiyon montajı ve Hyundai logosunun yerleştirilmesi gibi işlemlere de katıldı.

Teslimin ardından sembolik anahtar, Hyundai Motor Manufacturing Czech ve Hyundai Motor Czech yönetimi tarafından takdim edildi.

Nošovice fabrikasında TUCSON, uzun yıllardır üretimin omurgasını oluşturuyor. 2015-2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil TUCSON 1,1 milyon adedi aşarken, güncel nesil bu rakamı geçmeyi hedefliyor.