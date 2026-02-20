Türk Prysmian Kablo, Orta Asya'da ilk 500 kV 'anahtar teslim' projesini üstlendi.

BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, Orta Asya'daki ilk 500 kV anahtar teslim projesini güvence altına alarak uluslararası yüksek gerilim alanındaki varlığını güçlendirdi.

Merkezi Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan ve fabrikasında 22 binin üzerinde farklı kablonun üretimini yapabilen şirket, OJSC TAJIKSGEM ile imzaladığı sözleşme kapsamında 500 kV EHV (Ekstra Yüksek Gerilim) kablo bağlantısı için kablo ve aksesuar tedarik edecek, ayrıca süpervizyon, montaj ve saha test hizmetlerini sağlayacak.

Kablolar Prysmian Çin tarafından üretilecek, EGS 550 ve GMS 550 aksesuarları ise Prysmian İtalya tarafından temin edilecek. Projede ayrıca EOSS S.r.l. üretimi PD İzleme ve DTS sistemleri kullanılarak yüksek performans ve güvenilirlik standartları sağlanacak.

Proje, Tacikistan'daki Rogun Hidroelektrik Santrali ile bağlantılı olarak yürütülüyor ve yaklaşık 10 milyon kişinin daha erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji almasını hedefliyor.