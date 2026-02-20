Kayseri sanayisi, dijital ticarette önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) öncülüğünde hayata geçirilen E-İhracat Tanıtım Projesi kapsamında, Türkiye'de ilk kez bir şehre özel Türk mağazası Alibaba.com üzerinde açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, projenin detaylarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Kayseri firmaları için oluşturduğumuz bu dijital mağaza ile şehrimizin üretim gücünü tek çatı altında küresel alıcılarla buluşturduk. Amacımız sadece bir vitrin oluşturmak değil, firmalarımızın uluslararası pazarlarda sürdürülebilir şekilde yer almasını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktı. Bu doğrultuda lojistik ve ödeme sistemlerine kadar geniş kapsamlı bir destek mekanizmasını devreye aldık' dedi.

Proje kapsamında Kayseri'den 20 firmanın Alibaba.com üzerinde aktif olarak yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 'İlk dönem sonuçları ise doğru bir model oluşturduğumuzu net şekilde gösteriyor. Kısa sürede 2 milyon görüntülenmeye, 28 bin tıklamaya ulaştık. 108 farklı ülkede görünürlük sağladık, 4 bin 678 potansiyel müşteriyle temas kurduk ve 57 e-ihracat siparişi gerçekleştirdik. Bununla birlikte Uganda, Fas, Fransa ve Nijerya'dan gelen alıcı heyetleri Kayseri'de ağırlayarak firmalarımızla doğrudan temas kurmalarını sağladık. Bu ziyaretler, dijital temasın fiziki ticarete dönüşmesi açısından son derece kıymetli oldu' diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, ABD pazarına giriş sürecinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Merkezi ile iş birliği geliştirerek firmalarımıza şirket kuruluşundan operasyon yönetimine kadar kapsamlı destek sunuyoruz. Lojistik tarafında Asset Worldwide Express ile özel kargo fiyat avantajları sağladık. Finansal işlemlerde ise WorldFirst ile yaptığımız iş birliği sayesinde maliyet avantajı oluşturduk. Eğitim boyutunu da ihmal etmedik. KAYSO Akademi kapsamında firmalarımıza gerek devlet destekleri gerekse diğer destekler hakkında eğitimler verdik' dedi.

Ayrıca Kayseri Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerine üç haftalık teorik eğitimi verdiklerini de açıklayan Başkan Büyüksimitci, 'Eğitim alan öğrencilerimizin proje firmalarında staj yapmalarını sağladık. Süreç sonunda üç öğrencimiz sürekli istihdama kazandırıldı, bir öğrencimiz ise kendi e-ticaret girişimini hayata geçirdi. Biz bu projeyi yalnızca bir e-ihracat çalışması olarak görmüyoruz. Bu, Kayseri'nin dijital dönüşüm hamlesidir. Hedefimiz, firmalarımızın küresel pazarlarda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha kalıcı bir şekilde yer almasını sağlamaktır' şeklinde konuştu.