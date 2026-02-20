Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Mali Genel Kurulu üyelerin katılımıyla dernek merkezinde yapıldı.

BURSA (İGFA) - Hüseyin Gürkan'ın Divan Başkanlığı'nda toplanan BUMİAD Mali Genel Kurulu'nda, derneğin 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi.

Yapılan oylamada BUMİAD Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Faaliyet Raporu ile 2026 yılı için hazırlanan tahmini bütçe ve diğer gündem maddeleri oybirliği ile kabul edildi.

Bursa'daki mühendis ve mimar iş insanlarının bir araya gelerek kurdukları BUMİAD'ın bu alanda Türkiye'deki ilk dernek olduğuna işaret eden BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, derneğin kuruluşundan bugüne değin geçen süreçte emeği bulunan bütün başkanlar ile yönetim kurullarına teşekkür etti.

Bursa'nın daha güzel, yaşanabilir ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi için çalıştıklarını belirten Gümüş, 'Kentlilik bilinci ve duyarlılığıyla uzmanlık alanımıza giren sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla raporlar hazırlamakta, etkinlikler düzenlemekteyiz. Bunun yanı sıra üyelerimizin mesleki, kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayıcı eğitim programlarımızla farkındalık oluşturmaktayız. Sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği sosyal sorumluluk gereği çalışmalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edeceğiz' diye konuştu.

Yönetimlerine duydukları güven ve verdikleri destek nedeniyle BUMİAD üyelerine teşekkür eden BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, oluşumlarını birlik ve beraberlik duygusuyla daha da güçlendireceklerini sözlerine ekledi.