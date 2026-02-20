TÜİK'in yayımladığı 2026 yılı Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerine göre endeks aylık yüzde 4,06, yıllık ise yüzde 35,12 artış gösterdi. İmalat sektöründeki yükseliş dikkat çekerken, madencilikte yıllık artış yüzde 57'ye ulaştı.

ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Ocak ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) rakamları, ithal girdi maliyetlerindeki sert yükselişi gözler önüne serdi.

Endeks verilerine göre bir önceki aya göre yüzde 4,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,12, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,63 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİKTE

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı yıllık yüzde 57,00, imalat sanayi yıllık yüzde 34,76 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimlerde ise; dayanıklı tüketim malları yüzde 46,09, dayanıksız tüketim malları yüzde 42,14, sermaye malları yüzde 35,06, ara malları yüzde 32,71 olurken, enerji yüzde 11,00 en düşük artışı kaydetti.

Bu arada aylık bazda en dikkat çeken sıçrama madencilik sektöründe yaşandı (yüzde 11,32).

İmalatta ise aylık artış yüzde 3,94 olarak gerçekleşirken, veriler, özellikle hammadde ve ara malı ithalatına bağımlı sektörlerde maliyet baskısının hız kesmeden devam ettiğini gösterdi.