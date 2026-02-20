Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye'nin ihracatı güçlü bir performans sergiledi. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa'nın ihracatı 1 milyar doları aşarken, toplam 35 ilde ihracat artışı kaydedildi.

İhracattaki artışın ekonomiye katkısına ve Türkiye'nin dış ticaret performansındaki olumlu seyrin devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle sanayi ve üretim altyapısı güçlü iller, ihracattaki artışta öncü rol üstlendiği kaydedildi.

2026 yılı Ocak ayında toplam ihracatımız yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki aylarda ihracatın artırılması ve iller arasındaki dengesizliğin giderilmesi için destek ve teşvik çalışmalarının süreceğini bildirdi.