TÜİK'in yayımladığı 2025 yılı IV. çeyrek (Ekim-Aralık) İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre; istihdam ve çalışılan saat endeksleri yıllık yüzde 1,1 artarken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 36,5 yükseldi. İşgücü maliyetlerinde ise güçlü artış dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı 2025 yılının son çeyrek verilerine göre işgücü girdi endeksinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 arttı.

Veriler, 2025'in son çeyreğinde özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam ve ücret artışlarının öne çıktığını, sanayi sektöründe ise daha sınırlı ve yer yer negatif bir seyir izlendiğini ortaya koydu.

Alt sektörlere bakıldığında; sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalış kaydederken inşaat sektöründe yüzde 6,6, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

Çeyreklik bazda ise toplam istihdam yüzde 0,3 artarken, sanayi yüzde 0,8 geriledi; inşaat yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet yüzde 0,6 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

Toplam çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti.

Sanayi yüzde 2,4 azalırken, inşaat yüzde 6,7, ticaret-hizmet yüzde 1,9 yükseldi.

Çeyreklik bazda ise toplamda yüzde 1,6 artış görüldü.

ÜCRETLERDE GÜÇLÜ ARTIŞ

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 36,5 artarak dikkat çekti.

Sanayi yüzde 31,3, inşaat yüzde 41,2, ticaret-hizmet yüzde 39,3 artış gösterdi.

Çeyreklik artış ise toplamda yüzde 7,1 olurken, saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,2 yükseldi.

Verilere göre sanayi yüzde 33,0, inşaat yüzde 32,6, ticaret-hizmet yüzde 36,2 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35,0, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise yüzde 30,3 arttı.

Çeyreklik bazda saatlik işgücü maliyeti yüzde 5,0, saatlik kazanç yüzde 5,4 ve kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 2,6 yükseldi.