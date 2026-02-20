Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 5.000 MW kapasiteli yenilenebilir enerji anlaşmasının ilk fazında 2.000 MW'lık güneş enerjisi yatırımının hayata geçirileceğini açıkladı. ACWA Power ile imzalanan anlaşmayla Sivas ve Karaman'da toplam 2.000 MW kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulacağını duyuran Bakan Bayraktar, Karaman Taşeli'nde kilovatsaat başına rekor düşük 1,99 euro sent fiyatla 25 yıl alım garantisi sağlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile imzalanan hükümetlerarası anlaşmanın İstanbul'da ACWA Power ile yapılan imzalarla somutlaştığını duyurdu.

İLK FAZ: 2.000 MW'LIK GES YATIRIMI

Projenin ilk aşamasında Sivas ve Karaman Taşeli'nde toplam 2.000 MW kapasiteli iki güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek projelerin, 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteyi sisteme kazandırması hedefleniyor.

Sivas'taki projede kilovatsaat başına 2,35 euro sent alım fiyatı üzerinde mutabakat sağlanırken, Karaman Taşeli'nde üretilen elektrik 1,99 euro sent/kWh sabit fiyatla satın alınacak. Bu fiyatların 25 yıl boyunca geçerli olacağı bildirildi.

YÜZDE 50 YERLİLİK ŞARTI

Projelerde yüzde 50 yerlilik şartı uygulanacak. Temelin 2026 yılı içinde atılması, santrallerin ise 2028'de devreye alınarak tam kapasiteye ulaştırılması planlanıyor.

Toplam 5 bin MW'lık anlaşmanın ikinci fazında ise 3.000 MW ilave güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımı öngörüldüğünü ifade eden Bakan Bayraktar, söz konusu adımın Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne ve yatırım ortamına duyulan güveni güçlendirdiğini belirterek, anlaşmanın sektör ve ülke adına hayırlı olmasını temenni etti.