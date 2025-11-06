Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın haftalık bilgilendirme toplantısında güvenlik ve savunma konularındaki gelişmeleri aktardı. Geçen hafta 4 PKK'lı teslim olduğunu ve Suriye'de 715 km tünel imha edildiğini duyuran bakanlık, hudutlarda ise 96 kişinin yakalandığını, 102 kilogram uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 7/24 sürdürdüğü görev ve faaliyetlerine ilişkin haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda güvenlik ve savunma alanındaki son gelişmeleri paylaştı.

Açıklamaya göre, geçen hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist teslim oldu. TSK, sınırlarımızda ve sınır ötesinde yürüttüğü arazi arama-tarama, mağara, sığınak ve barınak tespit ile mayın ve el yapımı patlayıcı imha çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Öte yandan, Suriye harekât alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' operasyonları kapsamında Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde toplam 715 kilometrelik tünel imha edildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1986361953858535441

Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 96 kişi yakalanırken, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 301'e ulaştı. Ayrıca, bu yıl hudutlarda toplam 56 bin 638 kişi engellenmiş oldu. Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama çalışmaları sonucunda ise 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık yetkilileri, TSK'nın güvenlik ve hudut faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.