HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığına Mehmet Şimşek'in yerine Zeki Aras atandı.BURSA (İGFA) - 2013 yılında beri HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Şimşek, HÜDA PAR Genel Merkezi'nin tensibiyle yerine iki dönem İl Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda HÜDA PAR GİK üyesi Zeki Aras atandı.

HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığında yapılan devir teslim törenine il teşkilatının katılımıyla gerçekleştirildi.

Devir teslim törenin ardından bir konuşma yapan eski Başkan Mehmet Şimşek, "2013 yılından beri büyük bir onurla yürütmüş olduğum il başkanlığı görevini iki dönem il başkan yardımcımız olan ve şimdi Genel İdare Kurulu üyesi görevini yürüten Sn. Zeki Aras başkanıma devretmenin gönül rahatlığı ve sevincini yaşıyorum, bugüne kadar hep yanımda olan başta ilçe başkanlarıma, il ve ilçe yönetimlerine Kadın ve Gençlik kollarımıza tüm üye ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. İlk günden beri dediğimiz gibi biz bir dava partisiyiz ve bu davaya hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir. İl başkanlığı görevini bırakmış olsak da hizmet etme görevimiz devam edecek ve Zeki Aras Başkanımızla kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz, bu vesile ile yeni görevinde Zeki Başkanıma muvaffakiyetler diliyorum." dedi.