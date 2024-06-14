AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın rahmet ve bereket dolu iklimine erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti. Dr. Canbey, mesajında, vatandaşlara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dileklerinde bulundu.BALIKESİR (İGFA) - Kurban Bayramı'nın gönülleri kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla doldurduğunu ifade eden Canbey, bayramların sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı özel günler olduğunu vurguladı. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini unutmamak gerektiğine dikkat çeken Canbey, "Gönüllerimizi sevgiyle, sofralarımızı bereketle doldururken, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle ekmeğimizi ve sevgimizi paylaşarak mutluluğumuzu çoğaltmalıyız," dedi. Türk milletinin aynı secdeye baş koyan ve aynı kıbleye yönelen bir millet olduğunu belirten Canbey, birlik ve beraberlik ruhunu her daim canlı tutarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

GAZZE VURGUSU

Mesajında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılar ve soykırımın bayram sevincini gölgelediğini belirten Dr. Mustafa Canbey, dualarda mazlumların unutulmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıfta bulunan Canbey, adaletin ve barışın hâkim olduğu bir dünya için mücadele edeceklerini belirtti. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurgulayan Canbey, Gazze’nin özgür kalacağına ve Filistin’in zincirlerini kıracağına inandıklarını ifade etti.

Dr. Mustafa Canbey, başta Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yardımcısı olması için dua ederek, ülkemizin ve milletimizin önünün açılmasını, sıkıntıların çözülmesini temenni etti. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunanların ibadetlerinin kabul olmasını niyaz etti.

Mesajının sonunda, tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Dr. Canbey, Kurban Bayramı’nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek, hemşehrilerine en derin sevgi ve saygılarını sundu. "Bayramımız mübarek, kurbanımız kabul ve makbul olsun!" diyerek sözlerini tamamladı.