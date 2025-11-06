Huawei, sanat ve akıllı yaşam arasında köprü kuran Venedik Bienal'ine özel saat kadranları tanıttı. Yeni HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, sergideki enstalasyonlardan ilham alarak sanatı ve teknolojiyi birleştiriyor. Derin Doğu estetiği ve akıllı yaşamı buluşturan kadranlar sunuluyor.

PRNewswire / VENEDİK (İGFA) - 10 Mayıs - 23 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 19. Venedik Mimarlık Bienali, Huawei ve Çin Pavyonu'nun işbirliği ile sanat ve teknolojinin birleşimini sergiliyor. Çin Pavyonu'nun Baş İstihbarat ve Teknoloji Ortağı olan Huawei, HUAWEI Mate X6, HUAWEI MatePad Pro 12,2 inç PaperMatte Edition ve HUAWEI MatePad Pro 13,2 inç PaperMatte Edition dahil olmak üzere yenilikçi ürünlerini pavyonun tasarımına entegre ederek, Çin'in mimari mirasını akıllı teknolojilerle öne çıkarmıştır.

Bu teknolojik ortaklığı daha da kutlamak için, Eylül 2025'te piyasaya sürülen HUAWEI WATCH GT 6 Serisi, Bienal'de sergilenen enstalasyon çalışmalarından ilham alarak tasarlanmış üç özel saat kadranı sunuyor. Bu saat kadranları, mimari ve sanatsal estetiğin özünü günlük hayata enjekte ederek, kullanıcılara sanat ve teknolojinin birleşimini deneyimlemek için benzersiz bir yol sunuyor.

Dunhuang Con-stella-tion saat kadranı, Atelier Alter Architects'in 'Dunhuang Con-stella-tion' adlı enstalasyon çalışmasından esinlenerek tasarlanmıştır. Bu eser, İpek Yolu üzerinde farklı kültürlerin kesiştiği ve yeni sanat türlerinin ortaya çıktığı bir medeniyetler kavşağı olan Dunhuang'ın tarihsel önemini yansıtmaktadır. Bu durum özellikle Yunanistan, İran, Hindistan ve Çin'den mimari unsurların bir araya geldiği ve farklı medeniyetlerin kozmosu nasıl hayal ettiğini simgeleyen Mogao Mağarası 285'in dört kubbesinde açıkça görülmektedir. 'Dunhuang Con-stella-tion' enstalasyonunda mimar, Dunhuang'ı farklı kültürlerin uyumlu birleşimini ve nebulaların ruhani güzelliğini simgeleyen, 'medeniyet rezonansı' kavramına modern bir övgü niteliğinde, fütüristik bir yüzen şehir olarak hayal ediyor.

Vault of Heaven saat kadranı, Merkez Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü doçenti ve PILLS'in kurucusu ve baş mimarı Wang Zigeng'in 'Vault of Heaven' adlı enstalasyon çalışmasından esinlenerek tasarlanmıştır. Bu sanat eseri, Çin'deki inşaat sahalarından geri dönüştürülmüş yeşil koruyucu ağları kullanarak geleneksel 'keson tavan' mimari unsurunu yeniden yorumluyor. Dinamik tasarım, somut olmayan bir kültürel miras olan bambu dokumacılığını içermekte ve bir fenakistoskopu andıran büyüleyici bir görsel etki yaratmaktadır. Bu sadece tapınak mimarisindeki 'göksel saray 'ın bir temsili olarak antik 'keson tavan 'a bir saygı duruşu değil, aynı zamanda birbirine bağlı anların sürekli bir anlatısını da örüyor. Bu kısacık ama derin anlar, Çin'in eşsiz doğa felsefesi etrafında dönerek, cennetin şiirsel hayal gücünü ve Çin halkının daha iyi bir yaşam için hiç bitmeyen arayışını canlı bir şekilde sergiliyor.

Çin'deki Şehir - Her Şeyin Doğası saat kadranı, WAY stüdyosunun 'Çin'deki Şehir - Her Şeyin Doğası' enstalasyonundan esinlenerek tasarlandı ve doğal çevrenin kentsel mimariyle kusursuz bir şekilde bütünleştiği bir gelecek şehri öngörüyor. Bu yenilikçi tasarım, gelişmiş bir ulaşım sistemi aracılığıyla gökdelenler arasındaki bağlantıyı yeniden tasarlayarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Bu sanat eseri aynı zamanda canlı organizmalar gibi binalardaki organik büyüme kavramını da vurgulamaktadır.

Huawei bu saat kadranlarını, Çin Pavyonu'nun 'CO-EXIST' temasını son teknoloji ürünlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmek için bir araç olarak kullanıyor ve sanat, mimari ve giyilebilir teknoloji arasında köprü kuruyor. Bu yenilikçi yaklaşım, kültürel ifadenin sınırlarını daha da zorluyor. HUAWEI WATCH GT 6 Serisi kullanıcıları artık, Doğu estetiğini akıllı yaşamla hem zarif hem de işlevsel bir şekilde harmanlayan bu benzersiz saat kadranlarını deneyimleyebilirler.

Huawei, küresel sanatsal akımlardan ilham alarak ve tasarımın sonsuz olanaklarını sürekli olarak keşfederek, istikrarlı bir şekilde açık, çeşitlilik içeren ve uluslararası bir bakış açısını benimsemiştir. Huawei, küresel tüketicilere birinci sınıf ve şık teknoloji deneyimleri sunmayı ve daha kişiselleştirilmiş bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamayı amaçlayarak, teknolojik estetik alanındaki gelişmelere öncülük etmeye devam ediyor.